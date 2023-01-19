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開車不能唱這首歌！網友深夜嗨唱竟車禍 主唱米津玄師也示警

聯合新聞網／ 綜合報導
網友深夜嗨唱「KICK BACK」時，竟上演與MV類似的車禍狀況，讓網友相當驚訝。示意圖;／ingimage
網友深夜嗨唱「KICK BACK」時，竟上演與MV類似的車禍狀況，讓網友相當驚訝。示意圖;／ingimage

知名日本動漫《鏈鋸人》的OP主題曲「KICK BACK」由歌手米津玄師演唱，而其MV中歌曲高潮時，米津玄師即遭逢車禍事故，沒想到一名網友在車上清唱這首歌時，竟也於雷同段落遭逢車禍，驚人的巧合引起網友瘋狂轉載，就連米津玄師本人也轉推，造成熱議。

知名日本歌手米津玄師演唱的歌曲「KICK BACK」相當知名，而其歌曲MV段落2分9秒左右處正好是歌曲的高潮處，畫面中也可以看到劇情安排米津玄師遭到一輛車撞飛，成為相當知名的片段之一。

而近日有網友在Twitter貼出一段開車時在車內大聲清唱「KICK BACK」副歌片段，影片中車子正好要開過一段十字路口，不料在歌曲唱到高潮處時，竟撞上另一輛汽車，於相當類似的段落發生交通事故，不可思議的巧合讓米津玄師也轉推這則貼文，並表示「大家要多多注意啊」。

許多網友紛紛留言表示「雖然開車時太不注意路況了，但是這簡直是奇蹟吧」、「雖然開車太不小心了，但還是忍不住笑出來了」、「看到這段畫面的警察應該也笑了吧」、「完美地讓原作重現了」。

日本 車禍 警察

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