開車不能唱這首歌！網友深夜嗨唱竟車禍 主唱米津玄師也示警

知名日本動漫《鏈鋸人》的OP主題曲「KICK BACK」由歌手米津玄師演唱，而其MV中歌曲高潮時，米津玄師即遭逢車禍事故，沒想到一名網友在車上清唱這首歌時，竟也於雷同段落遭逢車禍，驚人的巧合引起網友瘋狂轉載，就連米津玄師本人也轉推，造成熱議。

知名日本歌手米津玄師演唱的歌曲「KICK BACK」相當知名，而其歌曲MV段落2分9秒左右處正好是歌曲的高潮處，畫面中也可以看到劇情安排米津玄師遭到一輛車撞飛，成為相當知名的片段之一。

而近日有網友在Twitter貼出一段開車時在車內大聲清唱「KICK BACK」副歌片段，影片中車子正好要開過一段十字路口，不料在歌曲唱到高潮處時，竟撞上另一輛汽車，於相當類似的段落發生交通事故，不可思議的巧合讓米津玄師也轉推這則貼文，並表示「大家要多多注意啊」。

この前警察からやっとSDカード返ってきたから事故の映像見返したらすっかり忘れてたけどめちゃくちゃ米津してた。

しかも相手プリウスっていうね。

不謹慎だけど音量MAXでお楽しみください。 pic.twitter.com/VrcbCRg33m — 一休 (@ikkyu_000) 2023年1月14日

許多網友紛紛留言表示「雖然開車時太不注意路況了，但是這簡直是奇蹟吧」、「雖然開車太不小心了，但還是忍不住笑出來了」、「看到這段畫面的警察應該也笑了吧」、「完美地讓原作重現了」。