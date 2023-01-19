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影／隱藏版福袋？他買麥當勞驚見「大疊現金」店員都看哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦格斯撿到了麥當勞掉的現金，決定要全數歸還。 路透社
瓦格斯撿到了麥當勞掉的現金，決定要全數歸還。 路透社

做人還是要記得拾金不昧！美國有一名男子到麥當勞得來速買午餐，結果拿到餐點後，發現其中有一個袋子裡面，裝了大量現鈔，金額高達數千美元，讓他不敢置信，不過最後他還是選擇回頭還給店家，店員也感動到哭出來。

根據「紐約時報」報導，一名網友瓦格斯（Josiah Vargas）路過附近的麥當勞得來速買了午餐，除了拿到他點的豬肉滿福堡外，袋子裡面還有一疊厚厚的現金，他顯然相當不敢置信，直呼「這是什麼？他們為什麼要這樣做？你知道我有多想要這筆錢嗎？」。

袋子裡面裝著數千元美金，瓦格斯在天人交戰下，決定回頭去麥當勞還這筆錢「現在我必須歸還這個，因為我猜我是個好人」，當他還給裡面的員工時，還開玩笑的說「你們是在洗錢嗎？」。

店員們當下不敢相信，不斷發出「Oh my god」的驚呼聲，甚至有一位女店員表示要給他一個擁抱並且合照，甚至還感動到哭了，為了感謝瓦格斯的拾金不昧，店元贈送他200美元的(約台幣6千元)報酬。

瓦格斯也把這段影片上傳到TikTok上面，至今已經有超過89萬觀看次數，也獲得了超過38萬次點讚，不少網友也留言說「你保住他們所有人的工作」、「你選擇了好的結局」、「這個值得重賞」、「為你驕傲」，不過也有人說「是我不會退錢，麥當勞會沒事的」。

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