鄰居每天晚上放煙火 她超崩潰：半夜3點也照放！

在台灣，慶祝過年或其他婚慶場合，不少人都會施放爆竹煙火，大多數施放煙火或炮竹時，都仍要遵守當地法規，不是隨時隨地想放就能放。這樣的規定在其他國家或許略有不同，不過大多數國家通常都會禁止夜間施放煙火。

然而國外有一名女子卻遇上超級愛放煙火的鄰居，每到夜裡社區就會特別「熱鬧」，這名鄰居可說是不把法規放在眼裡，就連半夜三點都會傳來煙火施放的聲音，氣得女子上網抱怨，向網友求助。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子在論壇Reddit上發文表示，隔壁鄰居超級愛放煙火，在女子發文當週，這位鄰居每天都會至少放一次煙火，而且放煙火的時間還很不固定，讓她超級困擾。

女子文中表示，這名鄰居放煙火的時間從晚上9點到凌晨3點之間都有可能，通常放的還不是小型煙火，而是會發出巨大聲響的大型煙火，讓她睡到一半被嚇醒，以為有炸彈爆炸了。

女子詢問網友，是否有辦法找到放煙火的「罪魁禍首」，畢竟自己也不好意思每晚為了煙火的聲音報警。有網友建議女子還是應該報警，讓警察定期到社區巡邏，才能解決這個問題。也有網友開玩笑地說，那不是煙火，而是毒販對空鳴槍提醒客人來買藥，「我家這邊不管白天還晚上都聽得到」。

各地對於施放爆竹煙火的法規略有不同，若要施放煙火必須選擇空曠、安全的場所。台灣方面，在台北市必須按「臺北市爆竹煙火施放管制辦法」提前五天提出申請。新北市則規定每天晚間10點到次日6點禁止施放爆竹煙火。