雙胞胎失散39年人生卻如「複製貼上」 2任老婆、狗狗名稱全相同
一對雙胞胎兄弟出生後就分開，被不同家庭收養，他們在39歲時重逢。在更認識彼此後，意外發現彼此都有一個同名的手足，也都養了相同名字的狗，就連兩任妻子的名字都一樣，興趣也類似，工作也極為雷同。
根據《鏡報》報導，一對出生於美國明尼蘇達州的雙胞胎兄弟，一位叫做路易斯（Lewis），另一位叫做斯普林格（Springer），他們從1940年出生後，於嬰兒時期就被不同家庭收養，也各自改為養父母家的姓氏，然而兩個家庭都稱他們為「James」，並同樣以「Jim」作為簡稱。
這對雙胞胎還有許多雷同之處：他們的妻子名字相同，第一任妻子都叫做琳達（Linda），之後也離婚娶了第二任妻子，名字同樣叫做貝蒂（Betty）；兩人也同樣育有一子，名字都叫做詹姆斯·艾倫（James Alan）；他們倆都喜歡數學和木工，並且不喜歡拼寫（spelling）；他們所養的狗狗也都叫做托伊（Toy）；兩人在新的家庭中，同樣有一位叫做賴瑞（Larry）的兄弟。
路易斯是老菸槍，有偏頭痛的問題，平常駕駛雪佛蘭汽車，並擔任保全；而斯普林格同樣也是老菸槍，同樣有偏頭痛問題，也駕駛雪佛蘭，並擔任與保全相似的副警長職業，同樣維護人民安全。
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