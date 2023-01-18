影／她到府大掃除「三年未開過冰箱」 網友暴動：要吐了
芬蘭一名家事專家常常挑戰整理各種髒到不行的房子，過程總是讓人瞠目結舌，近期她分享自己清理「三年沒打開過的冰箱」，裡面有各種過期、發霉的食物，讓網友看了直說好噁心。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的奧里（Auri Kananen）是芬蘭知名的家事專家，甚至還被網友稱為「清潔女王」，她常在TikTok上分享自己的居家清潔、改造過程。之前她曾挑戰過年久失修的住宅、超髒水槽，還有滿是排泄物的浴室。近期她在網路上分享了一段清理冰箱的影片，吸引超過7140萬次點閱率。
@aurikatariina
Calm down it’s just a fridge 😜♬ Calm Down - Rema
影片中寫到，這個冰箱已經三年沒打開過了，奧里打開冰箱後，裡面裝了滿滿的食材，但全都已經嚴重發霉。她逐一拿出裡面的食物，還開玩笑地打上：「吐司要不要加片火腿？」、「還是來點優格？」所有的食物因為發霉包裝都已經嚴重腐爛變成咖啡色，連雞蛋都直接黏在盒子上。奧里清完裡面的物品以後，用清潔劑仔細地擦拭過，後來冰箱又變得非常乾淨，幾乎像是沒有經歷過這場浩劫一樣。
不少網友看完這部影片都覺得超級噁心，一名網友就說自己從頭到尾都忍不住憋著氣看影片，另一名網友則說要清理這台冰箱一定要全副武裝。雖然清理過程超級噁心，但奧里不只靠著居家清潔獲得海綿公司的贊助，還受邀到《早安美國》節目分享自己的清潔妙招。
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