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最狠毒復仇！性感網美曬「正面全空照」 一絲不掛氣死前男友

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名22歲的網美疑似為了報復前男友，接連在社群媒體上曬出大尺度辣照。圖／取自Instagram@mikaelatesta
澳洲一名22歲的網美疑似為了報復前男友，接連在社群媒體上曬出大尺度辣照。圖／取自Instagram@mikaelatesta

用行動報復前男友？澳洲一名22歲的網美近日接連在社群媒體曬大尺度性感照，衣衫不整、一絲不掛的照片接連釋出，而引發大批網友關注。外媒指出，該網美與男友分手後疑似「報復心切」，便開始大推裸照正面復仇，大膽的行徑不僅掀起討論，甚至還吸引一票女網友爭相模仿。

根據外國媒體《紐約郵報》報導，特斯塔（Mikaela Testa）是澳洲當地知名網紅，Twitter及Instagram都有超過38萬粉絲追蹤。以火辣身材打響知名度的她還有經營成人平台OnlyFans，該平台上不僅擁有一群死忠粉絲，特斯塔每年更因此賺進高額收入。

近日，特斯塔在推特上分享大尺度影片及照片，其中一張全裸照更是掀起話題，照片可見，特斯塔全身赤裸的站在走廊上，完美曲現一覽無遺，凹凸有致的身材令人不禁大噴鼻血。相關消息推測，特斯塔在去（2022）年6月與網紅男友亞提斯（Atis Paul）分手後，便開始展開「復仇行動」，一系列令人血脈賁張的照片疑似就是她對前男友無聲的報復。

「火辣的復仇」也引發網友熱議，有人直呼「特斯塔的前任看到她的推特後，正在俱樂部裡痛哭流涕」、「為什麼要這樣對我們？成為妳的前任很糟糕」、「我過去以為自己是雙性戀，但看了特斯塔的照片後，我肯定我一定是女同」。網路上更刮起一股模仿潮，部分女網友也開始曬出自己的「復仇照」。

此前更有網友在交友軟體Tinder上發現特斯塔的身影，特斯塔也隨即證實「那就是我本人」，更大方承認自己正在找尋另一半。

特斯塔在推特上分享大尺度辣照，引發網友們熱議。圖／取自Twitter@mikaelatestaa
特斯塔在推特上分享大尺度辣照，引發網友們熱議。圖／取自Twitter@mikaelatestaa

澳洲 網紅 裸照 全裸 分手 粉絲

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