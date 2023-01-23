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影／被嗆長得像海格 她發憤減肥變身金髮尤物

聯合新聞網／ 綜合報導
麗芙因為遭同學霸凌，決心減肥成為身材火辣的正妹。圖擷自TikTok
麗芙因為遭同學霸凌，決心減肥成為身材火辣的正妹。圖擷自TikTok

英國一名正妹日前分享自己的「變身過程」，揭露自己曾經因為過胖遭到霸凌，讓網友看了都說好勵志。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的麗芙（Liv Ralph）擁有亮眼外表，不過日前她在TikTok上分享一部自己「變身」的影片，讓不少人跌破眼鏡。

麗芙在影片中分享自己從高中到現在的模樣，影片中可以看見麗芙原本身材較為豐腴，頂著一頭深色的亂髮，不過現在卻搖身一變成為性感的金髮美女。麗芙說自己之前很常被欺負，霸凌她的同學會開她玩笑叫她學穿搭或減肥，甚至直接跟她說「不要把自己弄得跟海格一樣」，諷刺她的外型像《哈利波特》中的高壯巨人海格。

這樣慘痛的經歷讓麗芙下定決心，努力減掉30公斤，才終於有了現在亮眼的外貌。過去異性總是刻意跟她調情，再把這當作笑話恥笑她，現在卻願意花時間認真聽她說話，也不再態度輕佻。不過麗芙說這樣的經歷對她造成很嚴重的影響，讓她覺得自身價值就在於漂亮的外表，雖然已經變漂亮了，卻總是要努力變得更漂亮或避免變醜，不讓自己成為別人的笑柄。

這部影片引來不少網友留言，不少網友敲碗想知道麗芙的減肥方法，也有很多網友抨擊當時霸凌人的同學。一名網友就留言告訴麗芙，不論怎樣的她都很美，是霸凌人的同學太苛刻，不要在意那些刻薄的評論。

霸凌 減肥 TikTok

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