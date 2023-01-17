日本小鮮肉「出社會3年」慘變邋遢大叔 親媽也嚇壞：像殺人犯

不少打工族出社會工作時就會發現當社畜和學生差很遠，不論是工作還是人際關係都與校園有很大差異。受到社會摧殘，很多人都會在短時間內變得成熟。最近有位日本網友因分享自己出社會前後的對比照引起話題，他在3年內竟然由一名小鮮肉變成滿臉鬍鬚的大叔？

日本網友「ダコ地底」（@dakkotite）最近在Twitter上傳了兩張照片，分享自己在成人式及3年後的變化。今年24歲的Po主在3年前的成人式照片中穿著白色的和服、膚色白晢乾淨，修長的手指塗了深紅色的指甲油，帶著簡單的耳環，加上清秀的長相也能算是一名小鮮肉。但在3年後的照片中，Po主不但留了一頭及肩長髮，臉上長滿鬍渣，穿上一件黑色背心及黑框眼鏡。生無可戀的眼神令Po主也吐槽自己「成人式之後只過了3年，我可以老那麼多其實很厲害」。

日本網友「ダコ地底」分享自己在成人式及3年後的變化。圖／取自Twitter@dakkotite

貼文引起網友熱論，講到社會的摧殘實在太恐怖，讓一個帥哥完全變貌。有網友就認為從較新的照片中完全感覺不到生氣。網友甚至形容兩張照片像是20歲與40歲的差別，完全不像是短短3年。

Po主接受日本網媒LIMO訪問時就表示自己工作做得比普通人差，所以每一份工作都做得不長，3年內換過多個職場，「要說身體上有什麼變化，我覺得自己開始禿」。他在Twitter上回應網友留言時更分享到，自己的邋遢程度甚至連親生母親都形容他好像殺人犯！

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文章授權轉載自《香港01》