快訊

2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本小鮮肉「出社會3年」慘變邋遢大叔 親媽也嚇壞：像殺人犯

香港01／ 記者白兔糖／報導
日本網友分享自己在成人式及3年後的變化，差距之大連他親生母親都很驚訝。圖／取自Twitter@dakkotite
日本網友分享自己在成人式及3年後的變化，差距之大連他親生母親都很驚訝。圖／取自Twitter@dakkotite

不少打工族出社會工作時就會發現當社畜和學生差很遠，不論是工作還是人際關係都與校園有很大差異。受到社會摧殘，很多人都會在短時間內變得成熟。最近有位日本網友因分享自己出社會前後的對比照引起話題，他在3年內竟然由一名小鮮肉變成滿臉鬍鬚的大叔？

日本網友「ダコ地底」（@dakkotite）最近在Twitter上傳了兩張照片，分享自己在成人式及3年後的變化。今年24歲的Po主在3年前的成人式照片中穿著白色的和服、膚色白晢乾淨，修長的手指塗了深紅色的指甲油，帶著簡單的耳環，加上清秀的長相也能算是一名小鮮肉。但在3年後的照片中，Po主不但留了一頭及肩長髮，臉上長滿鬍渣，穿上一件黑色背心及黑框眼鏡。生無可戀的眼神令Po主也吐槽自己「成人式之後只過了3年，我可以老那麼多其實很厲害」。

日本網友「ダコ地底」分享自己在成人式及3年後的變化。圖／取自Twitter@dakkotite
日本網友「ダコ地底」分享自己在成人式及3年後的變化。圖／取自Twitter@dakkotite

貼文引起網友熱論，講到社會的摧殘實在太恐怖，讓一個帥哥完全變貌。有網友就認為從較新的照片中完全感覺不到生氣。網友甚至形容兩張照片像是20歲與40歲的差別，完全不像是短短3年。

Po主接受日本網媒LIMO訪問時就表示自己工作做得比普通人差，所以每一份工作都做得不長，3年內換過多個職場，「要說身體上有什麼變化，我覺得自己開始禿」。他在Twitter上回應網友留言時更分享到，自己的邋遢程度甚至連親生母親都形容他好像殺人犯！

延伸閱讀：

日男「攔截」迴轉壽司…拍片偷吃被炎上 店家報警律師指可判10年

最老79歲！71個大叔被美女護士色誘 賣慘+性交易騙光退休金

文章授權轉載自《香港01》

日本

延伸閱讀

車廂內打翻奶茶 外國人見證北捷「6分鐘神救援」：歐洲不可能

就喜歡年上！28歲俏護士色誘71位歐吉桑 榨乾退休金爽騙7千萬

英國靈媒預言2023 點名台灣「爆發意外衝突」改變全球局勢

面試空姐遭「剝光衣物只剩內褲」 受害正妹哭訴：像動物園的動物

相關新聞

日本小鮮肉「出社會3年」慘變邋遢大叔 親媽也嚇壞：像殺人犯

不少打工族出社會工作時就會發現當社畜和學生差很遠，不論是工作還是人際關係都與校園有很大差異。受到社會摧殘，很多人都會在短時間內變得成熟。最近有位日本網友因分享自己出社會前後的對比照引起話題...

最年輕樂透得主！17歲爽中4千多萬 她十年後感嘆：人生變悲慘

中頭獎真的是好事？英國女子帕克（Jane Park）於2013年以17歲之齡，贏得100萬英鎊獎金（當年約新台幣4500萬元），是英國最年輕樂透彩得主。

影／男花11萬買舊儲藏室 驚喜發現價值超過920萬收藏品

美國男子達瑞參與廢棄倉庫競標時，以3,000英鎊（約台幣11萬）標下一間老舊倉庫，沒想到竟是一個高價值的寶庫，他在裡面發現價值高達25萬英鎊的（約台幣920萬）的藝術品。

麥當勞吃炸鬆餅與老鼠四目相接 美國18歲女尖叫逃離餐廳

美國一位喜愛麥當勞的少女，日前店內用餐，卻不小心與住在裡面的老鼠四目相向，嚇得她崩潰地逃離餐廳。

超狂婚宴！新娘遭賓客公然摸下體影片瘋傳 1反應惹網友熱議

婚禮上賓客這樣對待新娘，實在太超過了吧？非洲國家奈及利亞一對新人日前舉辦婚禮，完場時新娘站在門口與送別賓客，卻冷不提防有賓客竟突然伸手摸她的下體。未知是否不及反應，新娘被「非禮」後僅「扁嘴」了一下，但臉上很快重掛笑容，繼續與其他賓客道別，事發影片在網上瘋傳，引來網民熱議。

日本江戶「地獄繪圖」 網看傻眼：根本BL漫

各國文物都會出現描繪地獄、天堂的場景繪畫，有日本網友近期分享江戶時代的浮世繪師耳鳥斎繪製的地獄繪圖，但圖中的姿勢卻讓原PO忍不住大笑，網友見狀也紛紛留言，直言畫家若轉世到現代，可能會成為人氣的BL漫畫家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。