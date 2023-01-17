最年輕樂透得主！17歲爽中4千多萬 她十年後感嘆：人生變悲慘

中頭獎真的是好事？英國女子帕克（Jane Park）於2013年以17歲之齡，贏得100萬英鎊獎金（當年約新台幣4500萬元），是英國最年輕樂透彩得主。不過中頭獎生活竟不似預期，除了面對媒體關注、死亡威脅，甚至接近她的男人都是為了錢，令帕克於10年後感嘆「生活毀了」，直言「任何人都不該那麼年輕就中獎」。

綜合外媒報導，現年27歲的帕克接受節目訪問時表示，當時自己年輕，不知道100萬英鎊的價值，並開始亂花錢，除了買大量名牌用品，更做整形手術，包括隆胸、翹臀等，更一度因為過度整形罹患敗血症，在醫院躺了1個月才康復，「我從來沒有見過那麼多錢，所以我變得揮霍。當時有點瘋狂，現在回想起來真的很瘋狂」。

除了大手花費，帕克還要面對多個問題，例如因有錢被跟蹤、收到死亡威脅，而且不少男人追求她都只是貪其財富，令她相當不安，感嘆「生活毀了」。

回想中獎後10年生活，雖然帕克未有後悔胡亂花錢，但直言遺憾把自己中獎一事公諸於眾。現時帕克生活態度有大轉變，已厭倦買名牌物品，決定學習投資，甚至到商店打工，透過正常生活回歸平淡。

帕克又認為應提高當地購買彩券年齡，從歐洲法定年齡16歲提高到18歲，明言「任何人都不該那麼年輕就中獎」。

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