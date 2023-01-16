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麥當勞吃炸鬆餅與老鼠四目相接 美國18歲女尖叫逃離餐廳

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一位喜愛麥當勞的年輕人，日前店內用餐，卻不小心與住在裡面的老鼠四目相向，嚇得他崩潰地逃離餐廳。圖擷自thesun
美國一位喜愛麥當勞的年輕人，日前店內用餐，卻不小心與住在裡面的老鼠四目相向，嚇得他崩潰地逃離餐廳。圖擷自thesun

美國一位喜愛麥當勞的少女，日前店內用餐，卻不小心與住在裡面的老鼠四目相向，嚇得她崩潰地逃離餐廳。

根據《太陽報》報導，18歲克洛伊到她最愛的連鎖速食店麥當勞吃鬆餅與炸雞時，被一隻跑出來的老鼠嚇到。當時店裡的桌子跟椅子有老鼠跑來跑去，一開始冒頭出來，隨後朝克洛伊跑去。

正好在自拍的克洛伊看到這幕嚇壞，尖叫地跑出麥當勞，也把拍到的影片傳給媽媽看。克洛伊的媽媽凱莉稱，當時克洛伊被嚇到石化。

而這段影片也被克洛伊傳到網路上，獲得11萬人次觀看，網友稱：「我看的都生病了。」

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