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影／男花11萬買舊儲藏室 驚喜發現價值超過920萬收藏品

聯合新聞網／ 綜合報導
美國男子達瑞參與廢棄倉庫競標時，以3,000英鎊（約台幣11萬）標下一間老舊倉庫，沒想到竟是一個高價值的寶庫，他在裡面發現價值高達25萬英鎊的（約台幣920萬）的藝術品。圖擷自thesun
美國男子達瑞參與廢棄倉庫競標時，以3,000英鎊（約台幣11萬）標下一間老舊倉庫，沒想到竟是一個高價值的寶庫，他在裡面發現價值高達25萬英鎊的（約台幣920萬）的藝術品。圖擷自thesun

美國男子達瑞參與廢棄倉庫競標時，以3,000英鎊（約台幣11萬）標下一間老舊倉庫，沒想到竟是一個高價值的寶庫，他在裡面發現價值高達25萬英鎊的（約台幣920萬）的藝術品。

根據《太陽報》報導，達瑞參與儲藏室競標時，本來是看上裡面有些藝術品的外觀，未料得標後發現竟然是藝術家 Frank Gutierrez的作品，且他的藝術品價值高達25萬英鎊，成為倉庫競標節目的最大發現。

之後也證實這個競標的倉庫過去確實是 Frank Gutierrez本人的倉庫，他也因此與藝術家本人取得聯繫。

現年64歲的達瑞，因為強悍的個性與冷靜的態度，成為美國倉庫競標節目裡最受歡迎的角色之一。

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