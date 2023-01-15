超狂婚宴！新娘遭賓客公然摸下體影片瘋傳 1反應惹網友熱議

婚禮上賓客這樣對待新娘，實在太超過了吧？非洲國家奈及利亞一對新人日前舉辦婚禮，完場時新娘站在門口與送別賓客，卻冷不提防有賓客竟突然伸手摸她的下體。未知是否不及反應，新娘被「非禮」後僅「扁嘴」了一下，但臉上很快重掛笑容，繼續與其他賓客道別，事發影片在網上瘋傳，引來網民熱議。

綜合外媒報道，事發於奈及利亞阿南布拉州（Anambra），該對新人舉行婚禮後，正在送別賓客。從網上流傳的41秒影片見到，穿着婚紗的新娘正站在門口與賓客門擁抱道別，旁邊的伴郎在扭動身體助興。

突然間，有較年長的女賓客走到新娘旁邊時，伸出右手觸碰新娘下體私處，之後滿面笑容離開。新娘被「非禮」頓時「扁嘴」露出無奈表情，但很快又重掛笑容，與其他賓客擁抱道別。

賓客的舉動及新娘反應均引起熱議，有網民形容是「邪惡的行為」、「不作惡不罷休」，又估計該賓客可能在施「巫術」。也有人根據新娘反應分析，2人可能相熟關係親密，才會出現惡作劇。

延伸閱讀：

奪命婚宴！密室有入無出 新郎與5人死狀詭異 新娘憶最後畫面…

老婆結婚了新郎不是我！安徽婚禮女女配惹全村圍觀 真相出人意料

文章授權轉載自《香港01》