日本江戶「地獄繪圖」 網看傻眼：根本BL漫
各國文物都會出現描繪地獄、天堂的場景繪畫，有日本網友近期分享江戶時代的浮世繪師耳鳥斎繪製的地獄繪圖，但圖中的姿勢卻讓原PO忍不住大笑，網友見狀也紛紛留言，直言畫家若轉世到現代，可能會成為人氣的BL漫畫家。
原PO在推特發文，分享一張來自江戶時代的浮世繪師耳鳥斎作品，只見畫家在作品中，繪製生前作惡下地獄的亡者，以及在陰間當差的獄卒，不過獄卒卻拿著錘子和鐵釘往亡者的屁股敲打，與中國的十八層地獄懲罰的狀況完全不同，也因為姿勢奇特，引起網友熱議。
原PO說，他看到這幅作品時都快笑死，不少網友也留言表示，「為什麼鬼的臉那麼開心」、「這到底是痛苦還是爽」、「哪邊才是被懲罰的人啊」、「一花一世界、一搥一天堂」。
不過，有網友也在貼文底下解釋，古代人認為同性戀會下地獄，認為用屁股犯下的罪就要在上面付出代價，因此才會出現這種懲罰畫面。
地獄絵図でめちゃめちゃ笑った。 pic.twitter.com/trxRRmpfE5— 裾野こがら (@nokogara) January 4, 2023
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