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就喜歡年上！28歲俏護士色誘71位歐吉桑 榨乾退休金爽騙7千萬

香港01／ 記者白兔糖／報導
日本當局就拘捕了一名女護士和她的同黨，涉嫌向在交友網站結識的71名男性騙取約3.2億日圓（約新台幣7334萬元）。示意圖／Ingimage
日本當局就拘捕了一名女護士和她的同黨，涉嫌向在交友網站結識的71名男性騙取約3.2億日圓（約新台幣7334萬元）。示意圖／Ingimage

日本爸爸活」的文化相信大家已經不陌生，不少年輕女子會為了賺外快而向年長男性獻身。最近，日本當局就拘捕了一名女護士和她的同黨，涉嫌向在交友網站結識的71名男性騙取約3.2億日圓（約新台幣7334萬元）。

28歲美女護士西村惠梨奈及自稱投資家的51歲吉田清一，涉嫌在2020年7月至2021年9月期間多次從交友網站認識的男性騙取金錢。因詐騙罪而接受公判的兩人，1月6日被大阪府警方因餘罪逮捕，已追加指控起訴，並完成調查。

犯案當年27歲的西村在複數交友網站和App的個人簡介上寫到「我喜歡年上。想和高齡男在一起」，又寫到「我以前和超過65歲的人一起。想找一個可以跟我度過餘生的人」。引大叔上鉤後就會以需要還大學的獎學金和卡費，或曬出護士執照講到若不還錢就不能復職等理由向他們索取金錢。在1年多的時間內，從上鉤的71名約60至70歲的「爸爸活」對象，總共騙取約3億2千萬日圓。最年長的受害者為79歲，當中更有受害者被騙約5,700萬日圓（約新台幣1306萬元），甚至有人為了去見西村特意由關東前往大阪。

兩名被告看中高齡人士的退休金，在交友平台上結識男性後，西村就會與對方聯絡，打聽出退休金金額後立刻約對方見面。拿到金錢後就會邀請他們到附近的酒店，進房間後一件件脫掉衣服「用身體償還」。被年輕美女甜言蜜語的大叔們情不自禁萌生想拯救她的念頭，以為幫她還清債務讓她復職，西村就會跟他們結婚，但其實西村只是「用完就丟」。

美女護士西村惠梨奈及自稱投資家吉田清一兩人是因西村到吉田經營的公司應徵做兼職而相識。之後西村在吉田的建議下開始買股票，用吉田的錢投資後損失嚴重。威脅西村賠償的吉田就教她以「爸爸活」榨取高齡男性的金錢。回應調查時，西村就供述一切是受吉田指使，所有錢都給了吉田；實質多次免費為老人提供「服務」。而吉田則是保持緘默。

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文章授權轉載自《香港01》

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