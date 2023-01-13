小聯盟2球員同名還長超像 乾脆直接去驗DNA

這兩位選手是雙胞胎嗎？美國小聯盟的兩位棒球選手，不只外型看起來跟對方超級神似，連名字都剛好一模一樣，還曾經同時手肘受傷動手術讓醫生超混亂。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的布萊迪．費格爾（Brady Feigl）是「長島鴨子隊」（Long Island Ducks）的球員。令人驚訝的是，小聯盟中另一支球隊「拉斯維加斯飛行者」（Las Vegas Aviators）的一名29歲球員不只跟他同名同姓，連外型都超級相像。兩人同樣有著一頭紅髮、戴眼鏡，連身高都一樣是6尺4吋（約183公分）。

2015年時，飛行者的費格爾因為手肘受傷動了手術，沒想到半年後鴨子隊的費格爾也同樣因為手肘受傷接受同一位醫生治療，結果鬧了一場烏龍。當時醫院打電話給飛行者的教練問他：「明天費格爾會來動手術嗎？」教練很驚訝地說：「他半年前就動完手術啦！你在說什麼啊？」教練和費格爾這才發現，原來小聯盟竟然還有另一個費格爾。

鬧笑話的還不只這一次。2017年時，密蘇里大學棒球隊要發推特祝飛行者的費格爾生日快樂，結果卻標記成鴨子隊的費格爾，當時鴨子隊的費格爾還特別留言澄清說球隊「標錯人囉，你們要標記的應該是@bfelgl39（另一個費格爾的帳號）吧？」

兩人實在太過相似，雖然出生時間差了幾年，兩人還是決定去做基因檢測。雖然基因檢測結果兩人完全沒有血緣關係，但鴨子隊的費格爾說，他感覺兩人就跟兄弟一樣。