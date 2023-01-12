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基因檢測平台當交友軟體？ 她遇不認識親戚搭訕「妳好性感」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子使用DNA檢測平台，竟遇到「遠房表哥」跟她搭訕。圖擷自TikTok
女子使用DNA檢測平台，竟遇到「遠房表哥」跟她搭訕。圖擷自TikTok

國外一個基因檢測平台能讓用戶驗完DNA以後，傳訊息聯絡同是用戶的家族成員。本來是貼心的「親人相認」服務，沒想到卻被某些人拿來當成交友軟體使用。一名女子日前就分享自己在該平台上被「遠房表哥」搭訕的尷尬經驗。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女子凱蒂（Katie）日前使用基因檢測平台23andMe，卻遇到「遠房表哥」把該平台當交友軟體用。這個DNA檢測平台除了能幫用戶做DNA檢驗，告訴用戶罹患特定遺傳性疾病的風險之外，還能讓用戶透過私訊聯絡親戚，而凱蒂的遠房表哥就是透過這項功能私訊凱蒂。

凱蒂將畫面截圖並拍影片上傳TikTok跟網友分享。畫面中可以看見軟體寫著：「凱蒂，你的親戚傳訊息來了」，而下方則是男子傳訊息說：「我是布萊德（Brad），妳好性感」。

凱蒂追查後發現，這個名叫布萊德的男子今年50歲，是她家族的第四代成員，他們是同一對曾祖父母生下的後代，兩人可能是同父異母的兄妹，或是其他遠房親戚生下的表兄妹。

這部影片吸引不少網友留言，有網友說「新的恐懼被開發了」、「他為什麼把23andMe當Tinder（社交app）用啊？」另一名網友則搞笑回應說：「布萊德是不是以為23andMe的意思是23歲的妹子與我配對？」還有一名網友建議凱蒂應該回覆「你好啊！布萊德，我是你親戚喔！」提醒他兩人有血緣關係。

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