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三百年後外星人將摧毀地球？時空旅人揭：八千名地球人可存活

聯合新聞網／ 綜合報導
外星人示意圖。圖／ingimage
外星人示意圖。圖／ingimage

有名自稱來自西元2671年的時空旅人，他警告地球將在300年後面臨毀滅，將會被一群帶著敵意的外星人入侵，還有另一群外星人會帶著8000名優秀的「地球之子」離開，讓人類可以繼續生存在其它星球。

根據《Daily Star》報導，阿拉里克（Eno Alaric）自稱是從西元2671年穿越而來的「時空旅人」，在TikTok上吸引超過13.7萬名粉絲追蹤，預測許多未來事件而聲名大噪。

在最新影片中，他指出地球將在2323年面臨重大浩劫，另一個星球的有害物種將入侵地球，導致地球逼近毀滅邊緣。不過，到時會有一群名叫「冠軍」（The Champion）的外星人會在2323年3月23日來到地球，挑選出8000名優秀的「地球之子」，幫助人類存活，並將他們安頓在另一個星球。

事實上，一個月前阿拉里克就曾講述過外星人造訪地球的類似事件，表示地球很快就會被一種充滿敵意的外星人毀滅，而另一種外星人將出手拯救部分人類，讓不少網友看了相當懷疑，但也有人認為，外星生物有可能真的存在。

外星人 TikTok

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