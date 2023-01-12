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春節應景！泰國肯德基推「上校薰香」超擬真外觀散發炸雞香

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國肯德基推出「上校炸雞線香式薰香」，但目前為非賣品。圖／擷自泰國肯德基
泰國肯德基推出「上校炸雞線香式薰香」，但目前為非賣品。圖／擷自泰國肯德基

農曆新年將至，近日泰國肯德基推出「上校炸雞線香式薰香」應景農曆春節，主打點燃後能夠聞到「炸雞香味」，就連外觀也擬真像「雞肉條」一樣，不過目前該品項是非賣品，尚未對外發售，但話題性十足，讓許多網友紛紛表示新奇。

包裝外觀擬真中式線香。圖／擷自泰國肯德基
包裝外觀擬真中式線香。圖／擷自泰國肯德基

根據泰國媒體「Marketing Oops!」報導，泰國肯德基推出「上校炸雞」香味的「線香薰香」，使用包含11種秘製草藥，外觀則彷彿「新鮮炸雞」，包裝也使用中式設計的香盒，逼真程度，令外界震驚。

創意機構公司Wunderman Thompson 泰國分部的CEO Pak Wansiri表示，炸雞香味的薰香靈感來自於在祭祀時所使用的蠟燭，因此將春節的風俗文化結合肯德基的特色商品，同時也能激發消費者們的興趣。

在產品研發的過程中，外觀結合氣味，要讓炸雞薰香在點燃時能夠散發出炸雞香味，但需要使用食用香精作為原料，有相當的難度，且外觀設計如同剛炸出來的炸雞一樣，還要塗上3層特殊塗料，因此皆是純手工製作，不過這項商品目前屬於非賣品，尚未對外發售。

台灣網紅「垃圾文界的一位美少年」也分享表示，「泰國肯德基在新春期間出的拜天公炸雞條？在台灣出長輩直接『起蹦（蓄勢待發的意思）』」。讓許多網友也留言，「點了之後會散發炸雞香味的香」、「沒在拜拜的都想買了」、「好想吃薄皮嫩雞喔，台灣肯德基怎麼了」、「我們家也都是吃桶雞在拜拜」、「雞全升天」。

泰國 肯德基

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