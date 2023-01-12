巴基斯坦2少女離家千里被報失蹤 警翻出日記寫「赴韓看BTS」

日前巴基斯坦（Pakistan）傳出有兩名少女失蹤，經調查後發現，她們是有預謀的離家出走，目的是飛出國見南韓天團「防彈少年團（BTS）」，兩人最後在離家約1,200公里遠的地點被警方找到。

據CNN報導，巴基斯坦克拉嗤（Karachi）發生一起少女離家案，有兩名分別為13、14歲的少女於1月7日不知去向。負責該案件的資深警官阿巴斯（Abraiz Ali Abbasi）指出，在搜查少女房間時發現其中一人的日記，上頭寫有兩人的逃家計畫，包括欲搭乘的火車時程等資訊，更透露了她們的目的是想去南韓與偶像「BTS」見面。最終，警方從原本計劃與她們一起離家的朋友那得到線索，在距離少女住家750多英里（約1,207公里）遠的地方找到兩人。

鑑於這起案件，警官阿巴斯呼籲家長應留意孩子們使用手機的時間，並了解他們通常會觀看哪些內容。不過，文化記者拉比婭・梅赫穆德（Rabia Mehmood）認為，「兩名青少年願意冒這個風險並不奇怪，因為粉絲確實能為他們的偶像這麼做」，她建議，當地應創造一個更安全、有組織的粉絲空間，讓粉絲能夠自在地相互交流，而非被迫冒險離家。

據悉，當前K-pop（韓國流行音樂）在巴基斯坦等世界各國均擁有大批粉絲，且跨越各年齡段及性別，由7名成員組成的男團BTS更是其中的領頭羊，不過在去年（2022）底，他們宣布暫時停止團體活動，讓最年長的成員入伍服役，最快要等到2025年才會重新以完整體回歸舞台。