20歲體操選手被封「美國第一美少女」 男狂粉為見偶像出言嗆聲、干擾她敵手
美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）體操選手奧莉薇亞．鄧恩（Olivia Dunne），身材婀娜多姿、臉蛋甜美在社群媒體上暴紅，被封「美國第一美少女」，年僅20歲，已成為百萬富翁，但高人氣卻也帶來困擾，瘋狂粉絲的脫序行為已影響到她參與比賽，同時她也呼籲粉絲要學習尊重。
據外媒報導，奧莉薇亞在2021年9月與 WME Sports 經紀公司簽約後，還與運動服飾品牌公司Vuori開始她第一個商業合作。此外也與Leaf Trading Cards 合作，推出自己的「運動蒐藏卡」，簽名卡每張售價89.99美元（約新台幣2700元），新秀卡每張7.99美元（約新台幣240元），年僅20歲就已成為百萬小富婆。
不過人紅是非多，《福斯體育》（Fox Sport）報導，由於奧莉微亞高人氣及性感外型，場邊總是湧入許多男性狂粉，不僅高舉海報、甚至還會出言嗆聲、干擾其他選手，讓她和其他選手非常無奈。
面對瘋狂粉絲的行為，奧莉微亞也在推特上發文，除了感謝支持，也希望他們尊重比賽及所有參賽者。另外，擔任評論員、2008年奧運體操團體賽女子銀牌得主薩曼莎·佩塞克（Samantha Peszek）分享一段影片可見男粉絲的瘋狂程度，她在貼文直呼「這真是很恐怖、令人不安和難堪，我為他們感到尷尬」。
I will always appreciate and love the support from you guys, but if you come to a meet, I want to ask you to please be respectful of the other gymnasts and the gymnastics community as we are just doing our job❤️— Olivia Dunne (@livvydunne) 2023年1月8日
This is actually so scary and disturbing and cringey. I’m embarrassed for them… pic.twitter.com/h23bBdBQ9B— Samantha Peszek (@samanthapeszek) 2023年1月8日
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