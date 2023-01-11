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狗仔堵拍性感歌手 抬頭卻目睹窗邊男女「人與人連結」45分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
英國媒體要拍歌手杜娃黎波的照片，抬頭卻看見活春宮，引發討論。合成圖／擷自杜娃黎波IG、英國太陽報
英國媒體要拍歌手杜娃黎波的照片，抬頭卻看見活春宮，引發討論。合成圖／擷自杜娃黎波IG、英國太陽報

英國女星杜娃黎波（Dua Lipa）以獨特渾厚的歌聲，加上融合90年代復古元素，成為世界有名歌手之一。日前杜娃黎波和朋友在一家餐廳用餐，許多攝影師紛紛抵達現場搶著拍照，未料沒拍到獨家畫面，卻目睹一齣窗邊活春宮，令在場眾人都看傻眼。

根據英國太陽報報導，杜娃黎波和朋友在倫敦一家高級餐廳用餐，許多媒體得知消息後，紛紛趕抵現場圍堵拍攝杜娃黎波，沒想到等待過程中，眾人抬頭卻看見餐廳樓上一處窗邊竟上演「活春宮」，一對男女無懼路人眼光，全裸貼窗「人與人連結」，時間長達45分鐘。

英媒指出，這對男女無視路人眼光，貼窗連結至少45分鐘以上。圖／擷自英國太陽報
英媒指出，這對男女無視路人眼光，貼窗連結至少45分鐘以上。圖／擷自英國太陽報

太陽報指出，這對男女無視街上路人眼光，越來越起勁，期間還變換「各種姿勢」。當時這幕畫面吸引街上越來越多路人圍觀，還讓整條街上被塞得水洩不通。

太陽報也調侃餐廳窗戶的磨砂玻璃根本沒辦法保護隱私，「他們（這對男女）把房間裡的燈開著，所以房間被照亮了，所有人更能清楚看到」。

餐廳 女星 倫敦 全裸

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