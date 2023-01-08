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曾照顧前妻與丈夫至過世…82歲老翁超市打工 網紅籌330萬助退休

香港01／ 撰文／李納德
82歲的馬里昂在超市收銀的影片在網上瘋傳。（TikTok影片截圖）
82歲的馬里昂在超市收銀的影片在網上瘋傳。（TikTok影片截圖）

82歲老人家仍要在超市打工，幸好遇到有心人。美國馬里蘭州1名退役老兵原本已經退休，但他前去幫手照顧前妻及其丈夫，待兩人離世後又要到沃爾瑪超市打工維生，直到當地1名TikTok網紅買電芯時意外遇上他。網紅覺得他年紀太大早應退役，便幫他搞眾籌，結果幾天內就籌到10.8萬美元（約新台幣330萬元）讓他退休。老爺爺日前接過支票正式「再退休」，說現在想去旅行探望女兒及孫兒。

美媒報道，82歲沃爾瑪員工馬里昂（Butch Marion）的收銀片段在網上爆紅， 1名網紅在GoFundMe搞眾籌，數天內吸引逾5000人捐款，籌得10.8萬美元，助他周三（4日）正式退休。

TikTok網紅麥卡蒂（Rory McCarty）本身是一名滅蟲專家，經常分享蟲蟲影片，早前他看到有女網民為另一名同樣82歲的收銀員婆婆籌退休金的事迹，深受啟發。有天他到馬里蘭州坎伯蘭（Cumberland）沃爾瑪買電芯，意外撞到收銀員馬里昂，即場問他為什麼年逾八旬還工作，覺得自己也應該幫助他。麥卡蒂買電芯後就製作了1段TikTok短片，瀏覽量很快過百萬，並設立了GoFundMe籌款項目。他形容自己只是負責推動這件事發生，「剩下的交給上帝了」。

馬里昂是1名退伍軍人，曾在通用汽車工作，退役後去幫前妻手照顧丈夫，待其丈夫去世後，又照顧前妻直到她過身。之後他去到沃爾瑪工作，每周工作約30小時。

周三兩人回到相遇的沃爾瑪門口，馬里昂拿起10.8萬美元支票，說「這太不真實了」。他打算用這些錢來付賬單，退休後生活更輕鬆，還可以去佛羅里達州旅行3星期，和女兒及孫兒見面。現在他和麥卡蒂成了朋友，會一起騎四輪摩托車和吃飯。

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文章授權轉載自《香港01》

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