超狗血！兒子新女友有一名1歲半小孩 父崩潰懷疑：可能是我的

兒子女友的小孩,竟然可能是父親的親生骨育?外國1名男子於網上論壇發文表示,兒子早前帶新女友回家,沒想到竟是其前度女友,而前女友更有1名1歲半小孩,年齡與2人交往時間吻合,令他懷疑自己是小孩的生父,情況相當崩潰。惟兒子知悉事件後,反應卻令男子感到相當意外 ── 兒子異常冷靜,說自己需要時間獨處。而男子之後與前女友聯絡,希望帶孩子做親子鑑定,「不能再等了,否則我會發瘋」。

綜合外媒報道,該名45歲男子於外國論壇Reddit以「Today I’ll (45M) have to tell my son (28m) his new girlfriend’s (35f) child might be mine(今日我要告訴兒子,他新女友的小孩可能是我的)」為題發文,表示其28歲兒子早前帶相識4個月的35歲的新女友回家,他發現兒子的新女友竟然是其前度。

男子指出,他與前女友在2年前交往了一段時間,後來因為失業,與前女友斷絕了聯絡。但兒子新女友是自己前女友這劇情仍未算最「狗血」!男子發現前女友有一名1歲半小孩,年齡與2人交往時間相符,懷疑自己是小孩生父。

男子強調他沒有出軌兒子女友,「我永遠不會對自己的兒子這樣做」,又認為兒子需要知「真相」,故決定向兒子坦白一切,詎料兒子得悉後未有太大反應,出乎意料的淡定,只說需要一點時間獨處冷靜。

處理完兒子問題後,男子與前女友聯絡,希望帶孩子做親子鑑定,搞清楚到底是否自己小孩,明言「不能再等了,否則只會讓我發瘋」。

