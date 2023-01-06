超狗血！兒子新女友有一名1歲半小孩 父崩潰懷疑：可能是我的
兒子女友的小孩，竟然可能是父親的親生骨育？外國1名男子於網上論壇發文表示，兒子早前帶新女友回家，沒想到竟是其前度女友，而前女友更有1名1歲半小孩，年齡與2人交往時間吻合，令他懷疑自己是小孩的生父，情況相當崩潰。惟兒子知悉事件後，反應卻令男子感到相當意外 ── 兒子異常冷靜，說自己需要時間獨處。而男子之後與前女友聯絡，希望帶孩子做親子鑑定，「不能再等了，否則我會發瘋」。
綜合外媒報道，該名45歲男子於外國論壇Reddit以「Today I’ll (45M) have to tell my son (28m) his new girlfriend’s (35f) child might be mine（今日我要告訴兒子，他新女友的小孩可能是我的）」為題發文，表示其28歲兒子早前帶相識4個月的35歲的新女友回家，他發現兒子的新女友竟然是其前度。
男子指出，他與前女友在2年前交往了一段時間，後來因為失業，與前女友斷絕了聯絡。但兒子新女友是自己前女友這劇情仍未算最「狗血」！男子發現前女友有一名1歲半小孩，年齡與2人交往時間相符，懷疑自己是小孩生父。
男子強調他沒有出軌兒子女友，「我永遠不會對自己的兒子這樣做」，又認為兒子需要知「真相」，故決定向兒子坦白一切，詎料兒子得悉後未有太大反應，出乎意料的淡定，只說需要一點時間獨處冷靜。
處理完兒子問題後，男子與前女友聯絡，希望帶孩子做親子鑑定，搞清楚到底是否自己小孩，明言「不能再等了，否則只會讓我發瘋」。
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文章授權轉載自《香港01》
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