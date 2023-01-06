恐怖！母女遭斬首陳屍寓所床上 死狀極悽慘 警調查揭心寒殺機

巴西發生恐怖命案，24歲母親及其7歲女兒被發現陳屍家中床上，且遭到「斬首」，死狀相當悽慘。警方調查後揭發心寒殺機，懷疑24歲死者前男友不滿她與其他人交往，於是殺人泄忿。

綜合外媒報道，事發2022年12月28日，巴西巴伊亞州卡薩諾瓦24歲女子埃迪內烏薩（Edineuza Carvalho Rodrigues）及7歲女兒莉維亞（Lívia Thauane）家中傳出「奇怪動靜」，鄰居思疑下報警求助。警察到場發現，母女2人死在床上，屍首分離，死狀恐怖。

警方調查後，把埃迪內烏薩的29歲前男友列為主要嫌疑人，指埃迪內烏薩與前男友在1年前分手，之後多次復合，但埃迪內烏薩最終還是與其他男人交往，懷疑前男友因此心生不滿，狠下殺手。

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文章授權轉載自《香港01》