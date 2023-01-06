快訊

1/6【早晨財經速解讀】 台股量放大 封關前最後一搏?

老公自清影片竟是「偷她手機」取得？小甜甜震驚：誰指使你說謊

音樂救國？《貝多芬傳》民國譯本的兩岸出版差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖！母女遭斬首陳屍寓所床上 死狀極悽慘 警調查揭心寒殺機

香港01／ 撰文：布萊恩
24歲母親埃迪內烏薩（Edineuza Carvalho Rodrigues）。（網上圖片）
24歲母親埃迪內烏薩（Edineuza Carvalho Rodrigues）。（網上圖片）

巴西發生恐怖命案，24歲母親及其7歲女兒被發現陳屍家中床上，且遭到「斬首」，死狀相當悽慘。警方調查後揭發心寒殺機，懷疑24歲死者前男友不滿她與其他人交往，於是殺人泄忿。

綜合外媒報道，事發2022年12月28日，巴西巴伊亞州卡薩諾瓦24歲女子埃迪內烏薩（Edineuza Carvalho Rodrigues）及7歲女兒莉維亞（Lívia Thauane）家中傳出「奇怪動靜」，鄰居思疑下報警求助。警察到場發現，母女2人死在床上，屍首分離，死狀恐怖。

警方調查後，把埃迪內烏薩的29歲前男友列為主要嫌疑人，指埃迪內烏薩與前男友在1年前分手，之後多次復合，但埃迪內烏薩最終還是與其他男人交往，懷疑前男友因此心生不滿，狠下殺手。

延伸閱讀：

驚！性感女DJ喝酒被下藥昏迷「七孔流血」　沒被撿屍下場卻更恐怖

故意播毒！內地女染愛滋病毒仍無套賣淫　恩客恐怖下場惹網民熱議

文章授權轉載自《香港01》

巴西 命案 警察

延伸閱讀

台中男陳屍轎車內 手握方向盤、排檔桿仰躺駕駛座

影╱最後身影曝光！高雄槍擊凶嫌陳屍公墓 逃逸曾被狗狂追

高雄大寮行刑槍擊案 凶嫌黑仔陳屍山區墓園

高雄槍擊釀1死1傷！警在現場發現「血腳印」 疑毒品利益釀殺機

相關新聞

恐怖！母女遭斬首陳屍寓所床上 死狀極悽慘 警調查揭心寒殺機

巴西發生恐怖命案，24歲母親及其7歲女兒被發現陳屍家中床上，且遭到「斬首」，死狀相當悽慘。警方調查後揭發心寒殺機，懷疑24歲死者前男友不滿她與其他人交往，於是殺人泄忿。

影／不滿粉絲沒問就近身自拍 歌手直接搶下粉絲手機丟水裡

粉絲看見偶像總是難掩興奮之情，日前波多黎各一名饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）在路上遇到粉絲，粉絲也興奮地上前想要合照。不過粉絲當時未獲得偶像同意就直接拿出手機自拍，此舉疑似激怒壞痞兔，竟拿了對方手機直接丟進旁邊的水中，引發軒然大波。

男尾牙吃到一半藉口離席去超商 回坐突然亮刀狂刺殺死老同學

日本近期發生一起殺人未遂案件。一位名為稻掛躍中年男子在參加尾牙時中途離席，回來時竟然拿了一把菜刀，並且刺向同席的其他人，事後遭到警方逮捕，被害者則因此被刺殺身亡。

女子催眠治療醒來愛上催眠師：他是我的前世情人

國外一名女子接受催眠治療，沒想到在催眠中她發現催眠師就是她的前世情人，於是決定和催眠師「再續前緣」。

回顧2022年只洗37次澡 成人網紅曝：愛愛次數比洗澡次數還多

國外一名成人網紅日前在社群媒體上分享自己的2022年總回顧，不過內容卻跌破眾人眼鏡，因為過去一年她只洗過37次澡。

英國3女獄警大戰囚犯…內褲藏胸罩、傳裸照樣樣來 下場曝光

愛到卡慘死？英國有3名女獄警皆被抓到和獄中囚犯發生性行為，其中一名獄警更與被視為「危險」的囚犯熱戀。據外媒報導，3人為了愛情，更不惜做出許多大膽行徑，最後也因此吃下苦果。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。