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影／看YouTube自學改造房屋 男子現省130萬裝修費

聯合新聞網／ 綜合報導
男子靠YouTube影片學裝修，最後自己DIY省下130萬。圖擷自地鐵報
男子靠YouTube影片學裝修，最後自己DIY省下130萬。圖擷自地鐵報

英國一名男子想要裝修住家環境，卻發現費用高得驚人，於是決定自己動手DIY省錢。沒想到男子最後在YouTube影片的教學之下，真的完成了裝修工程，省下高達35000英鎊（約128萬台幣）的裝修費。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年30歲的巴格利（Scott Baggaley）和女友在2021年時買了房子，想要自己做點裝修，一開始男子為了省錢先自己買了材料，想找當地的建築師幫忙完成，不過當時剛好建築師都沒有空檔接案，加上裝修的報價高達45000英鎊（約164萬台幣），讓他決定自己動手做。

巴格利表示，由於他平常還有朝九晚五的工作，而且還要陪伴女友跟兒子，所以要擠出時間裝修很困難。裝修的另一項挑戰則是要確保自己的工程正確、合法，因此他還特地請來建築檢查員監工。

巴格利說修整屋頂是最難的一項工程，這項工程很需要技巧，他當時都不敢出門查看自己的成果，因為他「根本不知道自己在做什麼」。裝修過程中他還曾不小心挖穿混凝土撞上結構中的鉛管，導致整個工程得暫停下來。

即便如此巴格利依然在短短六個月的時間內就完成了裝修作業，除了裝修屋頂之外，他還擴建了住處，總共只花了9170英鎊（約33萬台幣），省下大筆裝修開銷。

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