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影／不滿粉絲沒問就近身自拍 歌手直接搶下粉絲手機丟水裡

聯合新聞網／ 綜合報導
粉絲拿出手機想和偶像自拍，沒想到下一秒手機就被丟進水裡。圖擷自推特
粉絲拿出手機想和偶像自拍，沒想到下一秒手機就被丟進水裡。圖擷自推特

粉絲看見偶像總是難掩興奮之情，日前波多黎各一名饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）在路上遇到粉絲，粉絲也興奮地上前想要合照。不過粉絲當時未獲得偶像同意就直接拿出手機自拍，此舉疑似激怒壞痞兔，竟拿了對方手機直接丟進旁邊的水中，引發軒然大波。

連續三年被選為Spotify最受歡迎的藝人，壞痞兔的音樂混合雷鬼動（Reggaeton）、拉丁陷阱（Latin trap）和嘻哈風，吸引不少粉絲。他不只憑藉一首單曲〈Soy Peor〉成為樂壇新星，跟饒舌歌手Cardi B合作的〈I Like It〉也幫兩人奪下告示牌百大單曲榜冠軍。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，1月2日，壞痞兔到多明尼加共和國度假，在路上散步。很快眼尖的粉絲就發現巨星蹤影，紛紛圍上來想要一睹風采。影片中一名女粉絲拿著手機靠近壞痞兔興奮地想要合照，但壞痞兔卻搶過粉絲的手機直接丟進旁邊的水中，讓空氣瞬間凝結，在場粉絲全都傻眼。

壞痞兔隨後發文表示，如果粉絲上前打招呼，好好說話或是為了看他一下，他都很樂意回應，也尊重粉絲。但是直接把手機放到他面前的人根本就不尊重人，那他也就不需尊重對方。

這段影片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。一名網友說，雖然藝人需要個人空間，但既然都成為名人了，就應該知道自己不能過正常人的生活。另一名網友則說，不管粉絲做了什麼，壞痞兔都沒有權利丟掉人家的手機。還有一名網友表示，壞痞兔應該請隨行保鑣處理，不該破壞他人的財物。

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