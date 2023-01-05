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男尾牙吃到一半藉口離席去超商 回坐突然亮刀狂刺殺死老同學

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位男子在尾牙時中途離席，並到超商購買菜刀刺殺老同學。圖擷自youtube
日本一位男子在尾牙時中途離席，並到超商購買菜刀刺殺老同學。圖擷自youtube

日本近期發生一起殺人未遂案件。一位名為稻掛躍中年男子在參加尾牙時中途離席，回來時竟然拿了一把菜刀，並且刺向同席的其他人，事後遭到警方逮捕，被害者則因此被刺殺身亡。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起事件發生在大阪市平野區。當時稻掛與十幾個人正在一起吃尾牙，途中他以買香菸為藉口暫時離席，但實際上卻是到附近的超商購買菜刀，過程都被超商監視器拍攝下來。

等到稻掛回到尾牙會場時，他突然拿起菜刀，刺向同席一位名叫新井浩之的男子。新井不只和稻掛同樣都55歲，兩人還同樣都是在地出身的同學，被刺傷後就因失血過多死亡。稻掛犯案後立刻駕車逃離，前往距案發地點外80公里的兵庫縣姬路市，但在隔天就被警方循線逮捕。

稻掛被捕後坦承犯行，但堅決表示自己原先不打算奪取被害者性命。而在尾牙的過程中，兩人也沒有出現明顯的衝突，對於為何會突然動了攻擊老同學，警方認為還需要進一步的調查才能釐清。

尾牙 日本 殺人

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