綠綠的？兒帶女友回家 父親竟自爆2人情事：她孩子可能是我的

一名國外男子在網路發文，表示兒子交了女友，並帶回家介紹給家人，不料見面後，該名男子發現自己和兒子女友睡過，更道出隱情，讓眾網友皆感吃驚。

據外媒報導，一名45歲的外國男子在網路論壇發文，表示28歲的兒子與大他7歲的女子交往，而女友獨自一人扶養1歲半的兒子。

接著，這名45歲的男子道出驚人的隱情，指出自己曾和兒子女友交往過，「2年前曾在一起，但因為我失業了，所以兩人斷了聯繫」。男子並說，兒子帶女友回家時，兩人一見面便認出了彼此，使得場面十分尷尬，「幸好當時周圍還有其他家庭成員，但我可以看出她和我一樣，都嚇壞了」。這名男子更表示，仔細推敲時間後，意識到兒子女友的小孩很有可能是他的。

該名男子接著說，這件事不應該保密，「如果這是我的孩子，我需要知道」，並表示自己會跟兒子談談，「儘管讓兒子處於這種混亂的境地讓我很痛苦，但他也需要知道」。

眾人看到文章後非常吃驚，表示「我猜這個女生很吃某一類型，所以才會被父子吸引」、「你兒子在和他弟的媽媽上床耶」，也有人表示「如果我女友或老婆曾被我爸上過，我無法接受」，有人則鼓勵該名男子，「你做的沒錯，大家都應該知道真相」。

該名45歲男子隨後也分享後續，表示兒子知情後非常困惑和不安，但並沒有發生嚴重的爭吵，兒子只說需要一些時間獨處，也迅速去找女友釐清事實。該名男子亦指出，自己有跟「前女友」談過，也將進行親子鑑定，並說「不能再拖了，否則這件事會讓我發瘋」。