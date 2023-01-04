快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠綠的？兒帶女友回家 父親竟自爆2人情事：她孩子可能是我的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名45歲的國外男子在網路自爆，兒子女友的小孩可能是他的。示意圖／ingimage
一名45歲的國外男子在網路自爆，兒子女友的小孩可能是他的。示意圖／ingimage

一名國外男子在網路發文，表示兒子交了女友，並帶回家介紹給家人，不料見面後，該名男子發現自己和兒子女友睡過，更道出隱情，讓眾網友皆感吃驚。

據外媒報導，一名45歲的外國男子在網路論壇發文，表示28歲的兒子與大他7歲的女子交往，而女友獨自一人扶養1歲半的兒子。

接著，這名45歲的男子道出驚人的隱情，指出自己曾和兒子女友交往過，「2年前曾在一起，但因為我失業了，所以兩人斷了聯繫」。男子並說，兒子帶女友回家時，兩人一見面便認出了彼此，使得場面十分尷尬，「幸好當時周圍還有其他家庭成員，但我可以看出她和我一樣，都嚇壞了」。這名男子更表示，仔細推敲時間後，意識到兒子女友的小孩很有可能是他的。

該名男子接著說，這件事不應該保密，「如果這是我的孩子，我需要知道」，並表示自己會跟兒子談談，「儘管讓兒子處於這種混亂的境地讓我很痛苦，但他也需要知道」。

眾人看到文章後非常吃驚，表示「我猜這個女生很吃某一類型，所以才會被父子吸引」、「你兒子在和他弟的媽媽上床耶」，也有人表示「如果我女友或老婆曾被我爸上過，我無法接受」，有人則鼓勵該名男子，「你做的沒錯，大家都應該知道真相」。

該名45歲男子隨後也分享後續，表示兒子知情後非常困惑和不安，但並沒有發生嚴重的爭吵，兒子只說需要一些時間獨處，也迅速去找女友釐清事實。該名男子亦指出，自己有跟「前女友」談過，也將進行親子鑑定，並說「不能再拖了，否則這件事會讓我發瘋」。

兒子 女生 親子

延伸閱讀

元旦成忌日…跨年煙火「射到衣服上」 2寶辣媽變人肉火球殞命

手機、年糕、炸醬麵…韓劇必有元素多了這一樣 網：台灣拍不出來

老司機片片掰了！上古神獸級成人網站「ThisAV」突關閉 這網站招手「腥腥」相惜

時空旅行成真？這航班從2023飛回2022 旅客爽跨2次年

相關新聞

綠綠的？兒帶女友回家 父親竟自爆2人情事：她孩子可能是我的

一名國外男子在網路發文，表示兒子交了女友，並帶回家介紹給家人，不料見面後，該名男子發現自己和兒子女友睡過，更道出隱情，讓眾網友皆感吃驚。...

欺騙家屬已火化！葬儀社老闆偷賣屍體器官賺取暴利遭判20年

美國科羅拉多州（Colorado）一名葬儀社老闆在欺騙家屬的情況下「擅自解剖560具屍體」並非法出售死者器官獲取暴利，最...

抖音網紅訪偶像「灑鹽哥」餐廳 當面表達崇拜卻被擺臭臉

TikTok網紅「masala bae」上月27日發文表示，他造訪偶像「灑鹽哥」的餐廳，當面表達崇拜之情，卻遭對方臭臉以...

丈夫偷吃岳母！「激戰」遭鄰居撞見 人妻怒提離婚：人生像被擊垮

丈夫出軌岳母，這麼瘋狂的事竟在現實上演！印尼近日熱傳一宗離譜婚外情，一名丈夫趁妻子出門，竟然與妻子的母親在屋內「激戰」，交歡聲音竟傳遍鄰里，最終有鄰居破門入屋查看揭發事件，而妻子接到電話回家後目擊現場崩潰。

時空旅行成真？這航班從2023飛回2022 旅客爽跨2次年

許多民眾會精心安排一年一度的跨年活動，不過跨年當天卻有一架航班上的旅客能比別人多跨一次年，由於時區差異，旅客會先在南韓首爾迎接2023年，並接著在美國舊金山度過第二次新年，讓不少網友看了直呼神奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。