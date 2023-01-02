時空旅行成真？這航班從2023飛回2022 旅客爽跨2次年

許多民眾會精心安排一年一度的跨年活動，不過跨年當天卻有一架航班上的旅客能比別人多跨一次年，由於時區差異，旅客會先在南韓首爾迎接2023年，並接著在美國舊金山度過第二次新年，讓不少網友看了直呼神奇。

專門提供航班即時動態的網站Flightradar24，昨天（1日）於推特分享了一則航班訊息，並驚呼「這太酷了！」。原來這架UA858班機，於2023年1月1日0時29分從南韓首爾起飛，歷經9個鐘頭多的漫長飛行後，在2022年12月31日下午5時17分抵達美國舊金山，等同於這架飛機上的旅客一共跨了兩次年。

網友們對此也感到十分驚奇，「哇，這真的很有趣也很酷，人們可以從 2023 年回到 2022 年」、「回到過去的航班，好有趣！」、「現在唯一的時光機」、「時空旅行是可能的」、「等明年從2024起飛，2023年落地」、「所以應該退他們票才對」。

也有人認為這沒什麼特別的，「不是每年都會發生嗎？」、「我們也曾經跨了兩次年」。