恐怖！3孩爸入職個半月慘遭同事虐殺 兇手認罪揭背後原因

紐西蘭7月發生駭人命案，1名新上任的農場工人被2名同事及1名男子虐殺，將他綁在車尾於地上拖行，活活折磨至死。3名疑犯早前承認殺人罪，揭露殺人動機原來是因死者欠債不還錢。

綜合外媒報道，死者為33歲紐西蘭北島農工雅各布（Jacob Mills Ramsay），是3名孩子的爸爸，於7月31日被發現陳屍在南塔拉納基（Taranaki）的垃圾場，當地警方兩日後在附近的奧伊努乳牛場拘捕3名疑兇，調查下發現死者只入職一個半月，而其中兩2名疑兇是死者的同事。

案發於7月29日晚，雅各布向1名農工要求坐順風車，但被其中1名同事疑兇威廉（William Candy）發現，於是聯絡該農民，找到雅各布身處的位置，向他討債，並即場毆打他及強行帶到另一案發現場。

另1名同事伯斯特（Ethan Webster）與另一男子聯手痛毆雅各布。（網上圖片）

威廉載雅各布到另一案發現場，在場的另一名同事伯斯特（Ethan Webster）與另一男子聯手痛毆雅各布，雅各布試圖逃走但失敗，再被帶到其他地方，雅各布後因被踩頭而陷入昏迷，疑兇用鐵鏈將他綁在車尾，並在地上拖行一公里後棄屍。

法醫檢驗死者屍體發現，其後腦勺皮膚被撕裂至見骨，彷彿被剝皮般的情況，而他的背及臀部有多處骨折與擦傷。該3名疑兇早前承認殺人罪，押後至明年3月判刑。

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文章授權轉載自《香港01》