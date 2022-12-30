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影／比基尼女在繼父面前大跳扭臀舞 遭網罵翻還嗆網友「欠教育」

聯合新聞網／ 綜合報導
卡琳娜穿著比基尼在繼父面前熱舞，引來網友猛烈批評。圖擷自TikTok
卡琳娜穿著比基尼在繼父面前熱舞，引來網友猛烈批評。圖擷自TikTok

澳洲一名網紅疑似為了增加點閱率，穿著比基尼在繼父面前大跳性感扭臀舞蹈，引來不少網友批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年33歲的卡琳娜（Karina Irby）是一名泳裝設計師，她常在TikTok上分享自己穿著各種比基尼跳舞的影片，不過近期發布的一則影片卻飽受網友抨擊。

影片中卡琳娜的繼父穿著三角泳褲在廚房料理，卡琳娜則站在繼父身後穿著比基尼熱舞，繼父注意到後轉過身來看著她並上下打量，讓不少網友覺得影片「令人不舒服」、「很不恰當」。

@karinairby

Introducing my step Dad to my Tiktok… Do you think he approves? 😅 #christmas #familychristmas #britneyspears

♬ Work Bitch - Britney Spears

一名網友就留言說：「妳在他面前做的事跟他看妳的方式讓人有點不舒服」，另一名網友則說：「這裡出了很多問題」，還有一名網友說：「如果是在開玩笑，這玩笑也太粗俗了」。

針對網友批評卡琳娜也出面回應，表示這則影片很無辜，竟然就這樣上了新聞。她在文中對繼父道歉，表示「不好意思讓他獲得不想要的關注」。但她也在文中說要好好「教育」那些認為影片不恰當的網友。

卡琳娜強調，澳洲人的聖誕節就是這樣，全家都去游泳所以大家都穿著泳裝。只因為家人很有幽默感，所以決定拍影片做些傻事，想為其他人帶來歡笑。她批評那些抨擊的網友，表示他們應該放輕鬆一點，不要把自己的問題投射在他人身上。

比基尼 網紅 TikTok 聖誕節

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