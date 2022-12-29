女14歲時虐殺獨居老人下獄後美甲爽爽過 今38歲求假釋遭拒

一名女子在年僅14歲時夥同當年15歲的好友進入一名獨居老人家中，不但將老人凌虐致死，還將屍體丟進路邊的垃圾桶，兇殘行徑可說是泯滅良心。最後女子被判無期徒刑，近期她向監獄申請假釋，但最後遭到駁回。

據《鏡報》（Mirror）報導，1998年時，當年年僅14歲的莎拉（Sarah Davey）和15歲的好友麗莎（Lisa Healey）因緣際會下認識了獨居的71歲老人莉莉（Lily Lilley）。當時莉莉邀請兩個孩子到家中喝茶，沒想到這卻是一項死亡邀請。

兩位少女進到老人之後，開始惡言相向譏諷莉莉，拿洗髮精噴她，更用尖刀刺傷莉莉的腿。不僅如此，由於兩人把莉莉的嘴巴塞住，導致莉莉被假牙噎死。兩人發現莉莉死後冷靜地跟屍體同睡一晚，用她的手機打電話，還拿著莉莉的錢去買洋芋片和巧克力。做完一連串冷血的舉動後，兩人將莉莉的屍體丟進路邊的垃圾桶，最後再帶到附近的運河棄屍。

當年法官認為兩人的行為「邪惡到難以言喻」，最後判處兩人無期徒刑。雖然入監服刑，但現年38歲的莎拉在獄中依然如魚得水。她不但被拍到刺青、化濃妝、還能每個月染頭髮一次，每兩週做指甲一次，更誇張的是冬天時她還能去日曬沙龍維持小麥色的膚色。除此之外，自2013年起她便申請多次有條件釋放（release on licence），但七次釋放後又因觸犯規定被監獄召回。

近期莎拉又提出申請有條件釋放，不過獄方發現莎拉疑似使用鴉片類止痛藥「速百騰」（subutex），加上獄方認為莎拉的新伴侶會為她帶來不良影響，會「提升對公眾造成危害的風險」，因此撤銷所有有條件釋放。

據報莎拉並不接受這項決定，目前仍打算提出上訴，爭取出獄機會。