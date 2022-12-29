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評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

影／長相激似金凱瑞 她乾脆直接當喜劇演員

聯合新聞網／ 綜合報導
希瑟從小就被說長得像金凱瑞，也常在TikTok上分享自己搞笑的影片。圖擷自TikTok
希瑟從小就被說長得像金凱瑞，也常在TikTok上分享自己搞笑的影片。圖擷自TikTok

國外一名女子外貌和喜劇天王金凱瑞非常相似，就連工作都跟金凱瑞一樣是個喜劇演員，讓她被粉絲譽為「女版金凱瑞」。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年34歲的希瑟（Heather Shaw）從8歲就開始被說跟金凱瑞有點神似，沒想到她真的越大越像金凱瑞，還有人開玩笑說她是不是金凱瑞失散多年的女兒。為了證明爸爸真的不是金凱瑞，希瑟還特地在TikTok上分享自己爸媽的合照。

希瑟說自己從小就想當喜劇演員，所以即使被說長得像金凱瑞她也不會生氣，當年《王牌威龍》推出時，她的保母還常常叫她模仿金凱瑞飾演的角色艾斯范杜拉（Ace Ventura）。

雖然長得像金凱瑞對希瑟來說是她喜劇生涯的推手，但她有時也會擔心粉絲喜歡的到底是她自己，還是金凱瑞。

即便如此，希瑟神似金凱瑞的外表和過人的模仿力還是為她帶來不少粉絲。不少網友都留言說好想看希瑟跟金凱瑞合體的畫面，也有網友說每次希瑟模仿金凱瑞的聲音說話，都讓他看得很開心。除此之外也有網友搞笑地說，很好奇如果希瑟跟金凱瑞生小孩，是不是會全家都長得跟金凱瑞一模一樣。

TikTok 金凱瑞

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