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說好的棒棒糖呢？阿嬤寄來聖誕禮物 打開一看「乾屍骨頭」全家嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
孩子們開心的打開外婆寄的聖誕禮物，裡面卻裝著動物頭骨。圖擷自Instagram
孩子們開心的打開外婆寄的聖誕禮物，裡面卻裝著動物頭骨。圖擷自Instagram

國外一名女子日前帶著孩子開心地打開「阿嬤寄來的包裹」，原本孩子們很期待阿嬤會寄來好吃的食物或禮物，但包裹打開後裡面裝的卻是動物的頭骨、乾燥魚屍，和一條神祕的布。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女子伊斯特利（Andrea Eastley）在澳洲長大，但現在和三個孩子一起住在阿拉斯加，由於聖誕節將近，外婆答應要寄餅乾跟棒棒糖給孩子，孩子們都非常期待收到外婆寄來的包裹。

不過包裹打開以後，裡面裝的卻是一個巴掌大的不明生物頭骨、一包用塑膠袋裝著乾燥魚屍，和一條繡有神祕符號的布。伊斯特利接受澳洲媒體SBS新聞採訪時表示，她不知道動物頭骨是不是真的，不過她認為這些東西應該不是媽媽寄的，因為媽媽已經答應孩子要寄澳洲零食給他們當聖誕禮物，應該不會跟孩子開這種玩笑。

SBS新聞聯絡澳洲郵政公司，該公司表示10月時的確有包裹從澳洲運往阿拉斯加的紀錄。伊斯特利認為，包裹應該是被海關打開檢查後，不小心放進錯誤的箱子裡，才會造成誤寄。伊斯特利並未透露自己怎麼處理送錯的物品，而孩子們的點心目前也依然行蹤成謎。

阿拉斯加 海關 聖誕節

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