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泳池群狼圍攻上下其手 比基尼妹遭掐胸扯泳褲慘露點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在泳池遭數十名男子上下其手，不僅泳衣被扯落，甚至還有人伸手試圖脫掉泳褲。示意圖／ingimage
一名女子在泳池遭數十名男子上下其手，不僅泳衣被扯落，甚至還有人伸手試圖脫掉泳褲。示意圖／ingimage

提到泳池戲水，許多人可能想趁機一展鍛鍊許久的肌肉，或者穿上比基尼大秀身材。近日一段影片在推特曝光，只見一名比基尼辣妹遭數十名男子上下其手，甚至還有人拉扯泳衣，誇張畫面曝光讓網友大罵「垃圾」。

根據迦納媒體「atinkanews.net」報導，一段被網友分享到推特的影片，只見一名比基尼辣妹在泳池中遭到數十名男子性騷擾，這群惡狼不斷對女子上下其手，不僅掐胸、從後面熊抱，當女子被救出泳池時，還有人伸手拉扯泳衣、泳褲，害這名辣妹上下都走光。

分享影片的網友雖然沒有詳細交代事發經過、時間、地點，但仍然在推特引起討論，「應該要有安全措施防止這種爛事發生」、「這他X也太爛了」、「看到這些讓我對自己身為男性感到羞愧」、「這是什麼垃圾」、「我們到底怎麼教育小孩的？這些男生竟然認為自己的行為沒有錯」。

一名女子在泳池遭數十名男子上下其手，不僅泳衣被扯落，甚至還有人伸手試圖脫掉泳褲。圖／取自推特
一名女子在泳池遭數十名男子上下其手，不僅泳衣被扯落，甚至還有人伸手試圖脫掉泳褲。圖／取自推特

比基尼 性騷擾

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