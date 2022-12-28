擁102子、568孫快養不起！男要12妻吞避孕藥：不想再有孩子

子孫滿堂是許多人的人生目標，期盼能夠共組幸福美滿的大家庭。出生自烏干達的哈薩亞（Musa Hasahya）真正落實了這個夢想，娶了12位妻子的他生了102名孩子，孩子們陸續成家立業，讓他成為擁有568位孫子的「超狂阿公」。眼見家庭成員數量快要破千，哈薩亞直呼「不想要再有更多孩子了」，他決定終止生育計畫，請妻子們吞避孕藥。

根據《每日鏡報》、《太陽報》報導，今年67歲的哈薩亞不僅是名商人，還是位受人尊敬的村長，因為有錢、有土地，讓他夢想組織一個大家庭。因烏干達承認一夫多妻制，哈薩亞於16歲時娶了第一位妻子，後來又陸續抱了11名美嬌娘回家，成為擁有12位老婆的「多情男子」，哈薩亞也大方坦承，「身為男人，怎麼可能只滿足於一個女人？」，並與妻子們住在同個屋簷下，避免有人紅杏出牆。

12位妻子一共幫哈薩亞生了102名孩子，而這些孩子們長大後也陸續組織家庭，總計生了568名孫子，讓哈薩亞的家庭越發龐大。哈薩亞也在訪談中坦白，因為子孫數量太多，他很難辨認出每一個人，有些甚至連名字都叫不出來。

原以為子孫滿堂將是人生的一大幸福，哈薩亞卻越活越感壓力，因近來生活成本上漲、自己的收入減少，讓他感到無力負擔超大家庭的生活支出，並決定終止生育計畫。哈薩亞表示「我不想要再有更多孩子了」，近來他開始建議妻子們服用避孕藥，藉此減少孩子出生的機會。

而大家庭的生活也不像八點檔般勾心鬥角，哈薩亞的第一任妻子表示，因為哈薩亞對大家都一視同仁，且會聽取各方意見再做決定，所以相處非常融洽。