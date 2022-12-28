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抓包老公手機藏淫穢裸照！人妻機場動手痛毆 被捕下場慘了

香港01／ 夏洛特
一名美國人妻在丈夫手機中發現裸照，憤而踢了他兩腳，因此在機場被捕。情境示意圖。圖／Ingimage
一名美國人妻在丈夫手機中發現裸照，憤而踢了他兩腳，因此在機場被捕。情境示意圖。圖／Ingimage

開心出遊變扣留，聖誕假期未開始已經結束？美國1名人妻計劃好歡度聖誕節，打算與丈夫飛往南卡羅萊納洲享受假期，不過才剛抵達機場，她就發現丈夫手機中藏有「淫穢照片」，那些性感裸照令她怒火中燒，當場爆發在人來人往的機場向丈夫發難，起腳對丈夫施暴。結果女子因家暴罪被警方帶走，美好的假期卻要在看守所度過。

綜合外媒報導，事發於12月21日，55歲的巴伯（Paula Barbour）與丈夫飛抵南卡羅萊納洲度假，然而當他們到達查爾斯頓國際機場（Charleston International Airport）時，由於巴伯發現丈夫手機中有數張「淫穢照片」，心情惡劣，憤而對丈夫施暴。

查爾斯頓航空管理局得知機場發生暴力事件，於是介入分開纏鬥中的兩人。而機場警方於下午2點50分接獲通報，亦派員到場了解情況。巴伯向警方供稱在丈夫的手機上看到幾張不雅照片，於是引發爭執。警方公布指「嫌疑人表示她只想離開受害人然後飛回家」，而受害人也否認巴伯曾向其動粗。不過，閉路電視畫面就顯示巴伯曾踢了丈夫兩腳，扔了他的手機，又企圖打他的臉。

巴伯被制止後，向警方承認襲擊丈夫，於同日下午6點15分被正式拘捕，關進了Al Cannon拘留所，於22日下午獲准5,237美元（約新台幣16萬元）保釋候審，預計將於2023年2月15日出庭。巴伯現被控以1項3級家庭暴力罪，若罪成，最高可判處監禁90日及罰款2,500美元（約新台幣7萬元）。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

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