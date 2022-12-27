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男子下車小便忘了老婆沒上車 害妻半夜徒步20公里求救

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國男子下車小便竟將妻子忘在原地，讓她走了20公里找人求救。圖擷自紐約郵報
泰國男子下車小便竟將妻子忘在原地，讓她走了20公里找人求救。圖擷自紐約郵報

泰國一名男子日前載著妻子開車返鄉，中途因為尿急停車在樹叢裡小便，但卻沒注意到妻子也下車小便，直接把車開走，妻子就這樣被留在路邊，走了20公里才終於找到人幫忙。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名回家跪算盤的男子是現年55歲的布桐（Boontom Chaimon），聖誕節當天他為了避開車潮，在凌晨3點時載著49歲的妻子安奈（Amnuay Chaimoon）返鄉。

途中布桐因為尿急想要小便，便將車停在路旁，跑到樹林裡小便。雖然安奈問老公為什麼不去加油站上廁所，但布桐沒有回答就跑進樹林裡小便，當時安奈決定自己也跟著下車小便，沒想到這就是悲劇的開始。

布桐小便完回到車上沒有看到妻子，以為妻子在後座睡覺，於是就直接開車走人。安奈上完廁所回到原地卻發現老公「連人帶車消失」，方圓百里什麼都沒有，只好開始步行找人求救。

據當地媒體報導，安奈走了近20公里，才在清晨5點時走到最近的警局，隨即請警方幫忙聯絡丈夫。但是由於安奈身上沒有手機，又沒有背下丈夫的號碼，只好一直打電話給自己。她的手機遺落在車上的提袋裡，丈夫疑似沒有發現手機在響，直到早上8點才發現老婆不見了。

布桐隨後趕緊到警局接回太太，幸好太太沒有生氣。不過這不是第一次有老公忘記老婆，2016年時巴西就曾有一名女子被老公忘在加油站。

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