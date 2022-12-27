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牛郎店太貴？24歲女公務員到8家風俗店兼職 下海原因讓人傻眼

香港01／ 撰文／喬納森
日本東京稅務局1名年輕女職員，在下班時到風俗店（色情場所）做兼職賺外快，但最終東窗事發，被舉報兼職兼挪用公款，結果慘遭炒魷魚。示意圖/ingimage
日本東京稅務局1名年輕女職員，在下班時到風俗店（色情場所）做兼職賺外快，但最終東窗事發，被舉報兼職兼挪用公款，結果慘遭炒魷魚。示意圖/ingimage

日本公務員規定不可兼職，被揭發可被革職！東京稅務局1名年輕女職員，在下班時到風俗店（色情場所）做兼職賺外快，但最終東窗事發，被舉報兼職兼挪用公款，結果慘遭炒魷魚，丟了穩定的公務員鐵飯碗。經調查後，她自爆下海賣身賺錢的原因，竟是為了支付到牛郎的開銷，令人當場傻眼。

綜合外媒報導，在東京稅務局工作的24歲女職員已被革職，因她被揭發於21年4月至22年4月違規兼職，分別在8間風俗店工作，總共做了165天，除了會在平日下班後，也會在休假日上班，1年內共賺了約826萬日圓薪酬。

此外，這名女職員還被揭發涉及另一宗不誠實事件，指她曾挪用26萬日圓的聚餐費作私人用途，其後才悄悄歸還。而連串違規事件之所以曝光，原來是遭人舉報。

稅務局經調查後證實事件屬實，而女職員亦直認不諱，更自爆是為了支付牛郎的龐大開支才犯下這些過錯誤。而日本《國家公務員法》是禁止公務員兼職，這名女子因違反有關條法而被革職。

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