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看到金屬就想吐！英女罹怪病 20年來都躲起來過聖誕節

聯合新聞網／ 綜合報導
英國的漢娜對金屬嚴重過敏，看到滿是金屬的聖誕樹只會讓她感到痛苦。(ingimage)
英國的漢娜對金屬嚴重過敏，看到滿是金屬的聖誕樹只會讓她感到痛苦。(ingimage)

銀色金屬雪花片、金色鐵絲纏繞的麋鹿，在聖誕節前夕一一被掛上聖誕樹，搭配燈泡圍繞，讓寒冷的冬天瞬間溫暖了起來，大家無不喜歡溫馨聖誕節。不過來自英國的漢娜卻對金屬嚴重過敏，看到滿是金屬的聖誕樹只會痛苦難耐，讓她20年來只能獨自過節。

根據《Metro》報導，漢娜非常害怕金屬條，光是看到她就會嚴重反胃想吐。因此每當節日來臨，看到商店、街上滿坑滿谷的金屬裝飾，她感到呼吸困難，而且嚴重想吐。她罹患對金屬的極度恐懼症已經多年，也因為這樣她沒辦法在聖誕節去血拚，也不再受邀參加聖誕派對。

漢娜表示，過去20年恐懼不斷惡化，看到金屬過敏源，她就會心跳加速、呼吸困難，金屬碰到她的皮膚時，她就會開始反胃，恐懼的程度已經讓她每年都害怕聖誕節的到來。家人和朋友不會買禮物給她，她也拒絕許多聖誕派對，從那之後她便不再受邀。

回想起自己對金屬產生恐懼，是6歲時被表兄弟們用金屬條把她滾起來，沒想到纏到漢娜頭部時，讓她陷入恐慌，且金屬條貼在身上的摩擦感，讓她相當不舒服，這場遊戲讓她對金屬與過節產生相當大的陰影。

而今年卻有了不一樣的轉機，漢娜跟男友交往一段時間後，發現聖誕節對他們來說，是個相當重要的節日，為了不讓男友失望，她決定尋求專業治療後，嘗試做出改變。

漢娜向治療師說明自己的症狀，治療結束後，她開始以不一樣的眼光看待恐懼症，現在她已經可以自在地在聖誕節逛街，並且跟男友一起用吊飾裝飾自己的家。

聖誕節

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