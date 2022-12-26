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爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」契約 網笑：以後不會認帳啦

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一名父親與4歲女兒簽約，約定女兒到2042年以前都不准交男朋友。圖取自IG@vikey_magic
馬來西亞一名父親與4歲女兒簽約，約定女兒到2042年以前都不准交男朋友。圖取自IG@vikey_magic

女兒是爸爸前世的情人，許多人父若是聽到女兒有交往對象便會提起戒心，深怕女兒被搶走。馬來西亞一位爸爸就安排一場特別的簽約儀式，讓4歲女兒在2042年前都不可以交男朋友。

住在馬來西亞的網紅魔術師維奇（Vikey）展現愛女心切的決心，他與4歲的女兒簽訂一紙不一般的合約，這張契約要求女兒「在2042年以前」不准交男朋友。

在這場「簽約儀式」上，維奇在桌上放著一件寫著「在2042年之前不交男友」的白色上衣，並拿出一張合約和一支筆，交給女兒簽名，4歲女兒似乎也未發覺「爸爸的陰謀」，順利完成簽約，維奇再將白色上衣交給她並握手合影，象徵契約正式生效。

影片曝光後，網友們也被逗樂了，笑虧「與18歲以下未成年人簽約的契約視同無效喔」、「女兒長大絕對不會認帳啦」、「女兒果然是爸爸前世的情人」。

馬來西亞 網紅 魔術師

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