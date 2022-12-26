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婦知有異常仍決定生 連體嬰2頭4手2腳、醫曝手術「痛心後果」
埃及一名孕婦日前剖腹產誕下一對雙胞胎，但兩人除了頭部、手臂等部位是各自分開之外，他們「共用」一個身體以及一雙腿。
婦女懷胎9月時在曼蘇拉大學附屬醫院（Mansoura University Hospital）分娩。
這位婦女知道孩子們的情況，但還是決定將他們生下來。結果，嬰兒在她懷孕9個月時通過剖腹產出生。
寶寶出生時，各自擁有一個頭、頸以及正常的2條手臂，但除此之外，胸腔以下的身體部位與器官全都連在一起以及須「共用」。
院方為她接生後，嬰兒已被轉移到一家兒童醫院，讓他們繼續接受治療。
報道內文稱，連體嬰性別未公開。
醫生稱儘管他們能夠存活，但不太可能將他們分開，因腹部至胸部太多器官是共用的，兩人無法單獨生存。不過並非所有連體嬰兒都是如此。
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文章授權轉載自《香港01》
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