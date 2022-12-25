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英國調查盤點16件聖誕節「怪異禮物」 最多人收過期巧克力

香港01／ 撰文／成依華
聖誕節禮物。 示意圖／ingimage
聖誕節禮物。 示意圖／ingimage

聖誕節（Christmas）佳節來臨，不少人都會送禮或交換禮物，但收到的禮物未必會是「心水之選」，英國調查就發現無論男女幾乎都較多人喜歡收到現金作為聖誕禮物，又有調查列出民眾曾收過的「怪異禮物」，包括過期巧克力、廁所泵、減肥藥等。

網站Statista訪問了1046名英國成年人，詢問他們喜愛哪些禮物，然後在12月初公布調查結果，顯示無論在男或女受訪者的眼裏，最實際的現金都受到歡迎，40%男受訪者指喜歡收到現金作為聖誕禮物，進佔第一位置，在女受訪者中也有48%認為收到現金很好，排行第二。

男士喜歡收到的禮物三甲為現金（40%）、衣服或鞋（36%）與禮券（33%）；女士喜歡的聖誕禮物則依次為化妝品或保養品（55%）、現金（48%）與衣服或鞋（45%）。

另有調查訪問英國人收過的「最差禮物」，據《每日郵報》報道，這個調查由電子平台Wish發起，訪問約2000名英國人，詢問他們收過哪些古怪禮物，結果過期朱古力與半死植物分別排在榜上的第一、第二位，各有約29%受訪者稱曾經收過，廁所泵也排在第三。

受訪者收過的「怪異禮物」名單

1. 過期巧克力（29%）

2. 半死植物（29%）

3. 廁所泵（28%）

4. 減肥藥（26%）

5. 除草劑（26%）

6. 假髮（24%）

7. 一罐焗豆（24%）

8. 地拖與水桶（23%）

9. 去斑霜（22%）

10. 脫毛膏（22%）

11. 吸塵機袋（22%）

12. 擦鞋膏（20%）

13. 一罐醃黃瓜（20%）

14. 臭味香水或鬍後水（20%）

15. 看過送禮者穿過的衣服（19%）

16. 熨衫板套（18%）

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文章授權轉載自《香港01》

聖誕節 英國

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