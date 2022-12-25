英國調查盤點16件聖誕節「怪異禮物」 最多人收過期巧克力
聖誕節（Christmas）佳節來臨，不少人都會送禮或交換禮物，但收到的禮物未必會是「心水之選」，英國調查就發現無論男女幾乎都較多人喜歡收到現金作為聖誕禮物，又有調查列出民眾曾收過的「怪異禮物」，包括過期巧克力、廁所泵、減肥藥等。
網站Statista訪問了1046名英國成年人，詢問他們喜愛哪些禮物，然後在12月初公布調查結果，顯示無論在男或女受訪者的眼裏，最實際的現金都受到歡迎，40%男受訪者指喜歡收到現金作為聖誕禮物，進佔第一位置，在女受訪者中也有48%認為收到現金很好，排行第二。
男士喜歡收到的禮物三甲為現金（40%）、衣服或鞋（36%）與禮券（33%）；女士喜歡的聖誕禮物則依次為化妝品或保養品（55%）、現金（48%）與衣服或鞋（45%）。
另有調查訪問英國人收過的「最差禮物」，據《每日郵報》報道，這個調查由電子平台Wish發起，訪問約2000名英國人，詢問他們收過哪些古怪禮物，結果過期朱古力與半死植物分別排在榜上的第一、第二位，各有約29%受訪者稱曾經收過，廁所泵也排在第三。
受訪者收過的「怪異禮物」名單
1. 過期巧克力（29%）
2. 半死植物（29%）
3. 廁所泵（28%）
4. 減肥藥（26%）
5. 除草劑（26%）
6. 假髮（24%）
7. 一罐焗豆（24%）
8. 地拖與水桶（23%）
9. 去斑霜（22%）
10. 脫毛膏（22%）
11. 吸塵機袋（22%）
12. 擦鞋膏（20%）
13. 一罐醃黃瓜（20%）
14. 臭味香水或鬍後水（20%）
15. 看過送禮者穿過的衣服（19%）
16. 熨衫板套（18%）
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文章授權轉載自《香港01》
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