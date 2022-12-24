被控「私生活超亂」！日偶像女星想轉戰AV界：價碼超高很心動

又有女偶像想轉戰「暗黑界」？今年22歲的鈴木優香曾是日本女子偶像團體AKB48的成員，過去被週刊爆料「私生活超亂」讓一票粉絲心碎，沉寂5個月後仍以退團收場。鈴木優香後來轉型為寫真女星及YouTuber，不料近日她卻投下震撼彈，直言自己對拍攝AV頗感興趣，甚至去事務所找片商了解詳情，出乎意料的發展立刻掀起話題。

鈴木優香從 地下偶像【地下偶像】通常是指沒有經過正規出道、鮮少登上媒體版面的非主流偶像，其活動核心多在本地，多數的收入來源為LIVE演出，或販售周邊商品。 熬出頭，2019年成為日本國民女團AKB48的成員，因外型出眾、身材姣好及大膽的言行作風走紅。AKB48有著相當嚴格的「禁愛令」，但鈴木優香卻在去年被週刊爆料「私生活超亂」，不僅與外型媲美傑尼斯的年輕男性開房間，還與地下偶像時期的中年製作人半同居。鈴木優香的形象全毀，中斷演藝活動5個月，最終仍宣布畢業。

退出AKB48後，鈴木優香開始擔任寫真女星，並經營YouTube頻道。豈料，近日再投下震撼彈，她在一部泡澡影片中坦言自己有興趣轉戰「暗黑界」，不僅與家人們談過此事，還找了事務所及片商洽談，行動力相當驚人。她表示，父母並不支持她去拍片，但片商提出的價碼真的太吸引人了，價錢高到讓她超級心動，更難以輕易拒絕。

AV達人「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發文表示，儘管現在的AKB48已沒有當年那麼火紅，但仍是AV界的「金字招牌」。162公分的鈴木優香有著傲人的F罩杯，身材與形象都非常適合，且因母親是中國人，鈴木優香也能講一口流利的中文。

「一劍浣春秋」提到，雖然鈴木優香在影片中說自己「目前沒有拍片的打算」，但若未來願意進入成人界，甚至有意開拓海外市場的話，鈴木優香可說是AV界不可多得的優秀人才。

消される前にみてねhttps://t.co/6b47IxjXU8 pic.twitter.com/jvH46mICE2 — 鈴木 優香 (@SUZUKIYUUKARIN_) 2022年12月21日