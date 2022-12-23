快訊

蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟3年今更一審判決結果出爐

對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

空服員不忍了嗆聲奧客「我不是你的僕人」 網看傻眼掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名空服員在機上與奧客爭執不休。圖擷自推特
一名空服員在機上與奧客爭執不休。圖擷自推特

搭乘飛機時，空服員通常給人安心可靠又有禮貌的形象，但如果遇上「奧客」時，可能她們也無法接受。日前推特上瘋傳一段影片，一名男性乘客要求空服員閉嘴，只見空服員收起笑容，憤怒地對乘客罵「你才閉嘴！我不是你的僕人」，影片一出，掀起網友討論。

根據推特的影片顯示，女空服員一開始蹲在走道上，和男性乘客解釋「飛機上的餐點有限，只會供應乘客事先預訂的餐點」，並且請乘客「不要再對空服員大聲叫罵」，希望乘客可以諒解。

乘客沒有聽進空服員的勸告，大聲的反嗆「妳為什麼吼我？」結果空服員也一秒爆氣回嗆「因為你先對我們大吼大叫！」空服員氣不過，站起來指責乘客。另一名空服員試圖拉她走，然而該位空服員繼續要求男乘客「尊重所有機組人員」，乘客回嗆她「閉嘴」時，空服員馬上回罵「你才閉嘴！我不是你的僕人！」

影片曝光後，網友看法不一，有人站在空服員立場想，認為「看起來這名乘客對機組人員很無禮，不論有什麼事情，都不應該對空姐大呼小叫」、「希望她不要因此被開除」，但也有人認為空服員情緒控管不佳，直言「空服員應該學會控制情緒」、「她可以更有禮貌地解決這件事情」。

這起事件是發生在印度廉航公司「靛藍航空」（Indigo Airlines）的班機上，航空公司表示「已經正在調查事件經過，會繼續確保客戶有最佳搭乘體驗」。

空服員 印度 奧客

延伸閱讀

只有冬季才賣！好市多日式草莓大福CP值高 網友提1隱憂

PTT和PPT常搞混 他開口前都先默念「這1詞」引網共鳴

菜瓜布都用錯方法了？ 3M公司揭「綠、黃兩面」怎樣用才對

2022屏東人「想要但沒有」TOP 3出爐！ 網敲碗求好市多進駐

相關新聞

空服員不忍了嗆聲奧客「我不是你的僕人」 網看傻眼掀熱議

搭乘飛機時，空服員通常給人安心可靠又有禮貌的形象，但如果遇上「奧客」時，可能她們也無法接受。日前推特上瘋傳一段影片，一名男性乘客要求空服員閉嘴，只見空服員收起笑容，憤怒地對乘客罵「你才閉嘴！我不是你的僕人」，影片一出，掀起網友討論。

夫突然說「想看你多P」 人妻被拉去雜交派對後也沉淪其中

在一般的感情觀念裡，認為若是有固定交往對象了，那麼與其他人發生關係，就算是一種背叛行為。但居然有日本男性，不只接受另一半和他人上床，甚至還認為這是自己的性癖，因而特別鼓勵對方這麼做。

震撼！超豪男友訂制200萬「銀翼畢業袍」 曼谷美女畢業生閃爆全場

俗語說「財帛動人心」，泰國這名畢業生肯定是全場「最動人」。日前，泰國有大學應屆畢業生穿上「真金白銀」製成的「銀翼畢業袍」，包括翅膀、王冠、花環等等，全由1000元面額的紙鈔摺成，共使用了近200萬泰銖（台幣約176萬元）的鈔票。而這份極浮誇的驚喜畢業禮物，送的人就是她的男友。

驚！性感女DJ喝酒被下藥昏迷「七孔流血」 沒被撿屍下場卻更恐怖

陌生人給的酒不要亂喝！泰國1名性感女唱片騎師（DJ）工作時，有人向她遞了一杯酒，她因害怕失禮便不虞有詐喝下，沒想到5分鐘後她就突然昏迷倒下，而且七孔流血般「全身每個洞都流血」。

精品櫃姐爆料 人夫偷吃都買這款聖誕禮物送小三

聖誕節將近，不少人都出門採購親友禮物，國外一名精品銷售員日前分享影片爆料，其實有很多男人到櫃上都同時買老婆和小三的禮物，不僅省事，還能避免自己偷吃行跡敗露。

沒收到心儀禮物…小男孩寫信怒嗆聖誕老人：我希望你掛了

西方國家會用許多方法慶祝聖誕節，其中一個傳統是「寫信給聖誕老人」。TikTok上的影片指出，一位小男孩沒有收到他想要的其中一份禮物，便寫信和聖誕老人抱怨，雙方在信件往來幾輪後，小男孩竟怒嗆「你看起來太慢，很容易被殺死」，還揚言明年要做毒餅乾「謀殺」聖誕老人，讓網友們哭笑不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。