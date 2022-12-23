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驚！性感女DJ喝酒被下藥昏迷「七孔流血」 沒被撿屍下場卻更恐怖

香港01／ 撰文：布萊恩
泰國女DJ阿提塔雅工作時，有人向她遞了1杯酒，她因害怕失禮不虞有詐喝下，沒想到5分鐘後她就突然昏迷倒下，而且七孔流血。（fb圖片）
泰國女DJ阿提塔雅工作時，有人向她遞了1杯酒，她因害怕失禮不虞有詐喝下，沒想到5分鐘後她就突然昏迷倒下，而且七孔流血。（fb圖片）

陌生人給的酒不要亂喝！泰國1名性感女唱片騎師（DJ）工作時，有人向她遞了一杯酒，她因害怕失禮便不虞有詐喝下，沒想到5分鐘後她就突然昏迷倒下，而且七孔流血般「全身每個洞都流血」。幸好她喝的酒份量不多，最終性命得保，惟回憶當日感覺非常可怕，警告其他朋友們不要隨便接受陌生人的酒。事件引來網民熱議，直呼「可怕」，「毒品太強了，太卑鄙了」，又祝願樓主保重身體早日康復。

該名女DJ阿提塔雅（Atittaya Chaiyasing）於周三（12月21日）於facebook發布多張照片及影片，表示她日前到一間酒吧做DJ工作時，有人向她送上1杯酒，她出於禮貌接過酒並喝下，沒想到卻迎來噩夢，「完全沒有醉的感覺，過了不到5分鐘，我昏倒了…昏倒了…」。

阿提塔雅指出，她當時如「七孔流血」般「鼻血淋淋、膝蓋出血、全身每個洞都流血」。幸好她喝酒的份量較少，2至3個小時後便恢復意識，「如果我喝得多，可能就沒這麼幸運了…我不知道在杯裏放了什麼喝，就像手術時使用的麻醉藥，因為我昏倒了…我什麼都想不起來了」。

從阿提塔雅上載的影片及照片見到，她躺在床上失去意識，鼻孔、膝蓋位置都見到有不明紅色血痕，情況看來相當嚴重。

阿提塔雅形容，當時感到非常可怕，警告其他朋友都要小心，「之後我不會再接受陌生人的酒了。我好害怕，還好有人陪我，如果只有我一個人，我早就被抬走了。太可怕了」。

事件引來網民關注，直呼可怕，「毒品太強了，太卑鄙了」、「可怕。從現在開始，我會拒絕所有不認識的人」，大家又祝願阿提塔雅保重身體，早日康復。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

毒品 泰國

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