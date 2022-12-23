精品櫃姐爆料 人夫偷吃都買這款聖誕禮物送小三

聯合新聞網／ 綜合報導
香儂在影片中爆料，不少丈夫都喜歡買同款香水送妻子和小三。示意圖，圖片來源／ingimage
香儂在影片中爆料，不少丈夫都喜歡買同款香水送妻子和小三。示意圖，圖片來源／ingimage

聖誕節將近，不少人都出門採購親友禮物，國外一名精品銷售員日前分享影片爆料，其實有很多男人到櫃上都同時買老婆和小三的禮物，不僅省事，還能避免自己偷吃行跡敗露。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名精品銷售員香儂（Shannon）日前拍影片上傳至TikTok分享自己觀察男顧客的購物習慣。香儂說自己大學期間都在香奈兒(CHANEL)專櫃打工當銷售員，雖然當時只有19歲，但她很快就發現不少男顧客都有相同的購物習慣。

香儂表示，因為香奈兒會留下顧客的購物紀錄藉此了解顧客的喜好，她發現不少男性會買兩瓶一樣的香水。她認為這些顧客應該是不想讓自己身上「聞起來有其他女人的味道」，所以乾脆送老婆什麼香水，就送外遇對象一樣的香水，而最受歡迎的就是香奈兒的Coco Mademoiselle。

這段影片吸引不少同樣在精品業擔任銷售員的網友留言，一名網友說自己在高級珠寶業工作多年，常常遇到男顧客買兩款一樣的首飾，聖誕節後就會有很多小三拿來換成其他款式。一名擔任調酒師的網友則說自己常看到男顧客週日帶妻子小孩去吃早午餐，後來又帶小三吃午餐喝調酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香奈兒 TikTok 聖誕節 外遇

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