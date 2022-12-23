精品櫃姐爆料 人夫偷吃都買這款聖誕禮物送小三

英國一名16歲少女因先天的罕見疾病「脊柱裂」而長期需要照顧，但她的父母卻疑似因不堪這樣的照顧壓力，以及想避免刑責，選擇刻意將她養到「過度肥胖」，導致少女因爲過度肥胖與其他併發症而死亡，少女的母親近日終於坦承「誤殺」女兒，父親則仍持續否認罪責。

2022-12-22 17:46