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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

沒收到心儀禮物…小男孩寫信怒嗆聖誕老人：我希望你掛了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位小男孩寫信給聖誕老人，沒想到在信件往來幾輪後，他便怒嗆聖誕老人：「你現在在我的搗蛋鬼名單上」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位小男孩寫信給聖誕老人，沒想到在信件往來幾輪後，他便怒嗆聖誕老人：「你現在在我的搗蛋鬼名單上」。情境示意圖。圖／Ingimage

西方國家會用許多方法慶祝聖誕節，其中一個傳統是「寫信給聖誕老人」。TikTok上的影片指出，一位小男孩沒有收到他想要的其中一份禮物，便寫信和聖誕老人抱怨，雙方在信件往來幾輪後，小男孩竟怒嗆「你看起來太慢，很容易被殺死」，還揚言明年要做毒餅乾「謀殺」聖誕老人，讓網友們哭笑不得。

根據紐約郵報報導，TikTok上幾封小男孩和聖誕老人往來的信件正被瘋傳，一位名為傑若米的男孩首先寫了一封信，夾雜著錯字和哀怨的表示，自己明明許願要了兩個禮物，卻只收到其中一份，小男孩抱怨道「既然你吃了我的餅乾，那這份丟失的禮物便是個錯誤」，並補充自己會給聖誕老人一周的時間解決這個問題。然而，聖誕老人對傑若米的來信並不滿意，他回信告訴傑若米，「聖誕老人盡力了，你需要學會為你所擁有的而感恩，而不是為你所沒有的而沮喪。如果你繼續抱怨，明年我只好把你列入搗蛋鬼名單」。

面對傑若米的抱怨，聖誕老人回信表示，你需要學會為你所擁有的而感恩。圖截自tiktok
面對傑若米的抱怨，聖誕老人回信表示，你需要學會為你所擁有的而感恩。圖截自tiktok

沒想到無所畏懼的傑若米，竟然以「親愛的胖子」開頭回信，再次要求聖誕老人交出禮物，同時傑若米也不解的附註「我不知道為什麼精靈奴隸會幫你製作禮物，你還會嫌禮物很貴」。看到這封信，聖誕老人決定讓驕縱的小男孩學到一課，他表示因為傑若米無法滿足自己擁有的事物，聖誕老人便讓傑若米的父母沒收他的Wii U，「現在你什麼都沒有了。一旦你學會感恩，也許你就能把它找回來」。此舉激怒了小男孩，他憤怒的回信「我不喜歡你和我父母玩的那套，你現在在我的搗蛋鬼名單上，恐怕你看起來太慢，很容易被殺死。明年好好享用你的餅乾吧，因為它們是有毒的。我希望你死了」，並惡狠狠地押上了他的署名。

在聖誕老人決定要沒收傑若米的Wii U之後，傑若米竟怒嗆聖誕老人：「恐怕你看起來太慢，很容易被殺死」。圖截自tiktok
在聖誕老人決定要沒收傑若米的Wii U之後，傑若米竟怒嗆聖誕老人：「恐怕你看起來太慢，很容易被殺死」。圖截自tiktok

@koko_mink

Jeremy was NOT playing about his Christmas!!! #greenscreen #christmas #santa

♬ original sound - Kodi Mink

這幾封信在TikTok上迅速掀起熱議，吸引了近1800萬次觀看，網友紛紛留言「這個小孩將來不得了了」、「傑若米可不是在玩遊戲」、「小孩的確不在乎家庭或其他的，他們只在意禮物」、「這個孩子很快就會意識到自己在和誰說話」、「天知道他的父母怎麼想的，我的意思是，是有點忘恩負義，但這是一個有趣的論點」。

不過有網友說明，這幾封信其實在2017年就在社交媒體上流傳過，每年節日期間偶爾會重新出現。

聖誕節 交換禮物

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