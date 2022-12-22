快訊

2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

女子坐地鐵睡覺頭靠隔壁乘客 西裝男拿手機敲頭後裝沒事

香港01／ 撰文／布萊恩
女子搭地鐵時睡覺靠在隔壁乘客身上，西裝眼鏡男疑似忍受不住，打開公事包取出手機，再迅速打向女子的頭部。（影片截圖）
女子搭地鐵時睡覺靠在隔壁乘客身上，西裝眼鏡男疑似忍受不住，打開公事包取出手機，再迅速打向女子的頭部。（影片截圖）

坐地鐵時旁邊的人睡覺靠在你身，應如何處理？香港網絡廣傳1段影片，見到1名女子乘坐地鐵時垂頭睡覺，側頭靠着旁邊西裝男呼呼大睡，結果西裝男竟然從公事包取出手機，快速地「嘭」一聲狂打女子頭，令女子驚醒抬頭，西裝男則把手機收好，裝作若無其事。影片引來網民熱議，大部份都斥責西裝男做法過火沒有風度，「真係好X衰格！」、「好x街」。

翻查資料，該影片其實是在日本地鐵拍攝，早於2018年已在網上流傳，至近日被人「翻炒」，再次成為熱話。香港大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，如事件發生在香港，片中男子或已構成普通襲擊罪，最高刑罰可判監禁1年。

香港網絡流傳的影片長16秒，見到地鐵車廂內有女子正在低頭睡覺，並緊貼旁邊的西裝眼鏡男。一會後，西裝眼鏡男似十分不滿，慢慢打開公事包取出手機，再迅速打向女子的頭部，發出「嘭」一聲，似乎力度頗大。「扑頭」後西裝男隨即收好手機，扮作若無其事，而女子則驚醒抬頭，但仍處於「迷糊」階段，未知發生何事。

影片至此結束，未知後續如何發展。網民看過影片都直斥西裝男行為離譜、沒有風度，「風度呢？」、「真係好X衰格！」、「使唔使郁手呀……」、「咁X街，過界咪講聲咪得」、「咁驚人挨到搭的士囉」、「已構成普通襲擊，希望事主報警」、「憑實力單身」。也有網民笑言可能西裝男老婆在身邊，「老婆喺度，唔拍醒妳，今晚可能有血案，唔係妳死就我亡」。

另有眼利網民認出涉事地鐵並非港鐵，而且相當「眼熟」。翻查資料，該段影片其實是在日本地鐵拍攝，於2018年已在網上流傳，至近日被「翻炒」再次成為熱話。

香港大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，假如事件在香港發生，片中男子或已構成普通襲擊罪，最高刑罰可判監1年。

陸偉雄指出，即使片中男子不是真正想打女子，但也不應使用硬物，這是屬於「罔顧」的行為，即不計後果做出一些行為，直指「用這方法，就要承受法律後果」。他建議遇到這情況，可輕輕拍醒對方，或立即起身避開。

延伸閱讀：

打女人影片瘋傳！2男當街暴打長髮女再狂摑　爆心酸真相風向逆轉

性愛片瘋傳│女EO疑遭流出情慾片警拘男友　大律師指或涉3宗罪

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

港插畫家描繪香港景物故事 奪日本國際漫畫獎銀獎

台商在港控股 留意免稅規範

香港作家西西辭世享壽85歲 代表作「我城」解放香港認同

疫情打亂城市活力 上海地鐵單日客運量大減

相關新聞

女子坐地鐵睡覺頭靠隔壁乘客 西裝男拿手機敲頭後裝沒事

坐地鐵時旁邊的人睡覺靠在你身，應如何處理？香港網絡廣傳1段影片，見到1名女子乘坐地鐵時垂頭睡覺，側頭靠着旁邊西裝男呼呼大睡…

沒收到心儀禮物…小男孩寫信怒嗆聖誕老人：我希望你掛了

西方國家會用許多方法慶祝聖誕節，其中一個傳統是「寫信給聖誕老人」。TikTok上的影片指出，一位小男孩沒有收到他想要的其中一份禮物，便寫信和聖誕老人抱怨，雙方在信件往來幾輪後，小男孩竟怒嗆「你看起來太慢，很容易被殺死」，還揚言明年要做毒餅乾「謀殺」聖誕老人，讓網友們哭笑不得。

180萬元紙鈔打造！女大生畢業穿超浮誇「天使之翼」 背後是他出錢

每位學生都很期待大學畢業典禮，希望能夠在求學最後階段和同學留下美好回憶。近日就有一名泰國應屆畢業生穿著價值200萬泰銖（約新台幣180萬元）的「天使之翼」出席畢典，引發全場關注，據了解，這套要價不斐的「天使之翼」是女大生男友祕密籌備的禮物...

印度14歲少年遭標槍刺穿頸「奇蹟生還」 行走就醫眾人超驚嚇

標槍是田徑中相當重要的項目之一，但在擲出標槍前，都需要再三確認場地安全與人員淨空。印度就有一名14歲少年，在比賽過程中被同學擲出的標槍意外刺穿頸部，然而他卻在受傷後意識相當清楚，還自行走向救護車，讓許多人相當驚訝。

疑因不堪長期照顧壓力 罕病女遭父母刻意「胖死」陳屍床上

英國一名16歲少女因先天的罕見疾病「脊柱裂」而長期需要照顧，但她的父母卻疑似因不堪這樣的照顧壓力，以及想避免刑責，選擇刻意將她養到「過度肥胖」，導致少女因爲過度肥胖與其他併發症而死亡，少女的母親近日終於坦承「誤殺」女兒，父親則仍持續否認罪責。

背痛休帶薪假卻拍片狂跳電臀舞 女子被公司告上法院

西班牙一名女員工以「背痛」為由向公司請假，但她在支薪休假期間仍拍攝自己瘋狂扭屁股大跳「電臀舞」的影片，引發公司不滿後遭到解僱，雙方更因此對簿公堂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。