印度14歲少年遭標槍刺穿頸「奇蹟生還」 行走就醫眾人超驚嚇

標槍是田徑中相當重要的項目之一，但在擲出標槍前，都需要再三確認場地安全與人員淨空。印度就有一名14歲少年，在比賽過程中被同學擲出的標槍意外刺穿頸部，然而他卻在受傷後意識相當清楚，還自行走向救護車，讓許多人相當驚訝。

根據外媒perth now報導，17日在印度奧里薩邦（Odisha）的阿加普爾中學（Agalpur High School），一名14歲的少年邁哈爾（Sadanand Meher）在田徑比賽擲標槍項目時不小心被同學失手的標槍命中，刺穿他的脖子，讓現場許多人嚇壞。

少年頸部遭標槍刺穿，僅差幾公分就會傷到氣管，所幸最後並無大礙。圖／翻攝自推特

但在刺穿脖子後，邁哈爾卻能夠「自行行走」並扶著已經插入脖子的標槍，並且坐在椅子上等待就醫，出乎現場群眾意料。

而在醫院協助治療後，透過X光等精密儀器檢查發現，這把標槍卡在皮膚和肌肉層，僅差幾公分就可能傷及邁哈爾的氣管，且所有重要血管都沒有受到波及，醫生僅花1小時的時間就將標槍取出，邁哈爾則沒有任何大礙。